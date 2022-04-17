Фагот про Зеленського: Він зараз відкрився дуже добре

Олег Михайлюта з групи ТНМК розповів, як ставиться до Володимира Зеленського

/ Фото: Инстаграм

Олег Михайлюта із групи ТНМК захищає країну у лавах територіальної оборони. Він із тих артистів, хто ще у 2014 році визначився з позицією та завжди говорить усе як є. В інтерв'ю Наталі Влащенко в ефірі YouTube-каналу "Україна 24", Фагот, відповідаючи на запитання, як ставиться до Володимира Зеленського зізнався:

Я завжди вважав його хлопцем із характером. Ми були знайомі з "95 кварталу". Нас запрошували, тож ми перетиналися на вечірках, але друзями не були. Характер, щоправда, відчувався одразу.

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Як зазначив Михайлюта, зараз багато хто зміг у цьому переконатися.

Він проявив себе повною мірою. Він розуміє, що відбувається, він розуміє, що це його країна, і це його ідея. Він зараз відкрився дуже добре.

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова розповіла, що не голосувала за Володимира Зеленського та ніколи не була його фанаткою. Проте зараз продюсер абсолютно підтримує главу держави.

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