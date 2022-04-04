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Продюсерка Мозгова змінила ставлення до Зеленського: "Він став моїм президентом"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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4 квітня, 13:39
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Олена Мозгова різко висловилася про тих, хто пише погане про президента України та критикує його
Мозгова переглянула своє ставлення до Зеленського через війну
Мозгова переглянула своє ставлення до Зеленського через війну / Фото: facebook.com/olenamozgova1, Колаж: Сьогодні

За останні два місяці, впевнені, багато хто переглянув своє ставлення до тих чи інших людей, змінив погляди на звичні речі. Серед таких – українська продюсерка Олена Мозгова.

У своєму Facebook-профілі вона розповіла, що не голосувала за Володимира Зеленського й ніколи не була його фанаткою. Проте зараз Мозгова абсолютно підтримує главу держави.

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Я не є фанатом Зеленського, я не голосувала за нього, я не відчувала і не визнавала його своїм президентом. Але я маю визнати, що він став моїм президентом за ці майже 40 днів, – написала вона у соцмережі.

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Продюсерка також попросила всіх, хто критикує Зеленського, відписатися від неї.

Якщо б мені хотілось почитати якусь образливу муть про Президента, то я б напевно пішла на сторінки каZапів, впевнена, там вони відриваються по повній. Але я не ходжу по смітниках і помийках, і не хочу, не буду читати цього лайна у стрічці новин на своїй сторінці! Як казав один мій знайомий: "п*Zдіти – не мішки ворочати", тому всім, кому потрібно почесати язика, йдуть і роблять це на своїх кухнях та сторінках ФБ. А я втомилась, в мене багато справ і витрачати свою енергію на хз що не стану, – додала Олена Мозгова.

Минулої ночі Володимир Зеленський звернувся до американців під час церемонії "Греммі" – у Лас-Вегасі показали відео від президента України.

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Ми також писали, що на гала-вечорі премії Wiktory 2021 у Варшаві 31 березня оргкомітет нагородив президента України Володимира Зеленського спеціальною премією.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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