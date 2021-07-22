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Фото до і після: Соломія Вітвіцька показала, як візажисти приховали її синці після аварії

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
22 липня, 16:54
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Відома українська телеведуча показала шанувальникам магію роботи візажистів. Причина у зірки була особлива – всього тиждень тому вона потрапила в аварію
Соломія Вітвіцька показала, як загримували її гематоми після аварії
Соломія Вітвіцька показала, як загримували її гематоми після аварії / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Після ДТП, у якому Соломія Вітвіцька вдарилася головою об сидіння, телеведуча вже встигла повернутися до роботи. Знаменитість зробила кілька фото до і після роботи візажистів, завдяки яким в ефірі її обличчя виглядало без синців.

Останнім часом зірки часто показують своє життя без фільтрів, попри часом важкі обставини. Демонстрація життя таким, яке воно є, переросла в глобальний тренд, який впливає на соцмережі та індустрію краси. На підтвердження цього дивіться, як українки не бояться показати свою природну красу і позують без макіяжу.

Фотографіями Соломія поділилася у своєму Instagram-акаунті. Телеведуча сміливо показала відверте селфі без макіяжу, на якому видно великі синці під очима. Річ у тому, що через аварію Соломія Вітвіцька отримала ґулю на лобі, яка, як і попереджав лікар, опустилася вниз, прямо в область очей. Але зірка з гумором поставилася до цих не найприємніших наслідків.

А мій улюблений ваш коментар під Сторіс із синцями: "природа так очистилася, що тепер панди гуляють містом", – написала Соломія.

Соломія Вітвіцька показала, як її загримували після аварії
Соломія Вітвіцька показала, як її загримували після аварії / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведуча також розповіла, що після ДТП їй зробили КТ, сканування та МРТ. У неї не виявили ніяких внутрішніх пошкоджень. Зараз Соломія Вітвіцька почувається добре, але у її подруги, яка потрапила разом з нею в аварію, все не так позитивно.

Підозра перелому ноги таки залишається. Чекаємо, щоб трохи зійшов сильний набряк і можна було ретельно дообстежити. Віримо в краще! – написала Соломія.

Дивіться, які зірки ледь не загинули в страшних аваріях:

Раніше Соломія Вітвіцька назвала Кузьму Скрябіна своїм найкращим співведучим.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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