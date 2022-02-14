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Готовий познайомити з новою коханою? Андрій Задворний на День Валентина інтригує шанувальників

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 18:15
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У День Святого Валентина переможець проєкту "Холостячка" зі Златою Огнєвіч – Андрій Задворний – зізнався шанувальникам, що думає представити публіці нову кохану...
Андрій Задворний натякнув на нові стосунки
Андрій Задворний натякнув на нові стосунки / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Хтось із зірок сьогодні відзначає свято на самоті, але, здається, це не про Андрія Задворного.

В Інстаграм-сторіз Андрій Задворний, який підкорив серце Злати Огнєевіч, а потім сам пішов із цих стосунків, заінтригував шанувальників зміною свого статусу. Хлопець дуже недвозначно натякнув, що з'явилася нова кохана.

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Андрій Задворний / скріншот з Інстаграм-сториз

Він цікавився у фанатів, чи варто показувати дівчину і те, як він її привітав. Також Андрій чесно сказав, що сумнівається, чи це треба робити.

У Задворного нова дівчина? / скріншот з Інстаграм-сториз

Очевидно, він переживає через хейт, який точно посиплеться в його бік, як це було після новини про розставання зі Златою Огнєвіч.

скріншот з Інстаграм-сториз

І хоч дівчину Задворний так і не показав, вітання все ж таки були, про що говорять наступні кадри.

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Когось Задворний все ж таки вітав/скриншот з Інстаграм-сториз

Переможець "Холостячки"-2 привітав шанувальників із Днем Валентина і побажав усім закохуватися, кохати і бути коханим.

Відчуйте це серцем, але не забувайте вмикати мозок. Не забувайте про те, чого ви хочете для себе, про те, яке ви бачите життя, як ви бачите в ньому своє щастя, закохуйтеся теж. Не забувайте про особисті межі та власне щастя. Тоді, зустрівши людину, яка не просто вас заводить гормонально, а яка вам підходить по життю, яка робить вас щасливою і яку робите щасливою ви, ви дійсно зможете бути щасливі.

Ми продовжуємо стежити за оновленнями.

Чим закінчилися стосунки Злати Огневич та Андрія Задворного?

Нагадаємо, після фіналу шоу "Холостячка-2" Андрій Задворний розлучився із Златою Огневич через 1,5 місяці стосунків через те, що в нього пройшли почуття. Після пост-шоу "Холостячка. Життя після проєкту" вони обидва отримали хвилю критики, адже багато хто не схвалював вибір Злати у фіналі. Потім була черга гострих зауважень, якими пара обмінювалася один з одном у мережі.

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Злата Огнєвіч розповіла, як змінилася після реаліті.
Злата Огнєвіч розповіла, як змінилася після реаліті. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Також читайте поради від Холостяка Алекса Топольського про перше побачення

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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