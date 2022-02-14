Готовий познайомити з новою коханою? Андрій Задворний на День Валентина інтригує шанувальників

У День Святого Валентина переможець проєкту "Холостячка" зі Златою Огнєвіч – Андрій Задворний – зізнався шанувальникам, що думає представити публіці нову кохану...

Андрій Задворний натякнув на нові стосунки / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Хтось із зірок сьогодні відзначає свято на самоті, але, здається, це не про Андрія Задворного.

В Інстаграм-сторіз Андрій Задворний, який підкорив серце Злати Огнєевіч, а потім сам пішов із цих стосунків, заінтригував шанувальників зміною свого статусу. Хлопець дуже недвозначно натякнув, що з'явилася нова кохана.

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Андрій Задворний / скріншот з Інстаграм-сториз

Він цікавився у фанатів, чи варто показувати дівчину і те, як він її привітав. Також Андрій чесно сказав, що сумнівається, чи це треба робити.

У Задворного нова дівчина? / скріншот з Інстаграм-сториз

Очевидно, він переживає через хейт, який точно посиплеться в його бік, як це було після новини про розставання зі Златою Огнєвіч.

скріншот з Інстаграм-сториз

І хоч дівчину Задворний так і не показав, вітання все ж таки були, про що говорять наступні кадри.

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Когось Задворний все ж таки вітав/скриншот з Інстаграм-сториз

Переможець "Холостячки"-2 привітав шанувальників із Днем Валентина і побажав усім закохуватися, кохати і бути коханим.

Відчуйте це серцем, але не забувайте вмикати мозок. Не забувайте про те, чого ви хочете для себе, про те, яке ви бачите життя, як ви бачите в ньому своє щастя, закохуйтеся теж. Не забувайте про особисті межі та власне щастя. Тоді, зустрівши людину, яка не просто вас заводить гормонально, а яка вам підходить по життю, яка робить вас щасливою і яку робите щасливою ви, ви дійсно зможете бути щасливі.

Ми продовжуємо стежити за оновленнями.

Чим закінчилися стосунки Злати Огневич та Андрія Задворного?

Нагадаємо, після фіналу шоу "Холостячка-2" Андрій Задворний розлучився із Златою Огневич через 1,5 місяці стосунків через те, що в нього пройшли почуття. Після пост-шоу "Холостячка. Життя після проєкту" вони обидва отримали хвилю критики, адже багато хто не схвалював вибір Злати у фіналі. Потім була черга гострих зауважень, якими пара обмінювалася один з одном у мережі.

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Злата Огнєвіч розповіла, як змінилася після реаліті. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

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