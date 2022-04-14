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"Говорить Україна. Хроніки незламності": оновлене ток-шоу повертається до глядачів у день свого 10-річчя

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 квітня, 16:00
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У суботу, 16 квітня, улюблене соціальне ток-шоу українців "Говорить Україна" Олексія Суханова відзначає свій десятирічний ювілей. І у нас є чудові новини на тему!
Ток-шоу "Говорить Україна" повертається!
Ток-шоу "Говорить Україна" повертається! / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Вперше з початку війни на YouTube-каналі "Говорить Україна", аудиторія ефірних випусків якого налічує понад мільйон підписників, вийде прем'єрний випуск програми в оновленому форматі.

У нових випусках ток-шоу, яке називається "Говорить Україна. Хроніки незламності", улюблений ведучий мільйонів українців Олексій Суханов знайомитиме глядачів з історіями стійких українців, які у найскладніших та найстрашніших ситуаціях готові прийти на допомогу один одному, боротися, вірити у краще та не втрачати людяності. З початку війни Олексій Суханов залишається у Києві, допомагає співгромадянам, записався у територіальну оборону столиці, де зараз проходить навчання.

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Тепер він поєднуватиме журналістику з підготовкою до захисту Києва зі зброєю в руках.

Війна назавжди змінила нас. Ми більше не будемо колишніми. Ми будемо сильнішими, сміливішими, відчайдушнішими. Тепер кожен з нас став героєм свого часу, тому що тільки роблячи свою справу "на відмінно", ми можемо витягнути нашу країну і себе з того дна, куди намагається відправити нас росія. І кожна наша історія нових випусків "Говорить Україна. Хроніки незламності" про силу волі до життя та перемогу",

– поділився ведучий каналу "Україна" Олексій Суханов.

Олексій Суханов
Олексій Суханов / Фото: Говорить Україна

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За 10 років свого існування "Говорить Україна" змінила долі понад 15 тисяч людей. Проєкт є найтривалішим соціальним ток-шоу в історії українського телебачення. Журналісти та експерти програми стоять на сторожі справедливості і підтримують тих, хто потрапив у біду. Сьогодні, коли кожен українець – свідок переломних, героїчних, часто страшних подій, за якими всі ми будь-що прагнемо бачити майбутнє відродження, незмінним завданням програми залишається допомога конкретним людям.

Герої нових рубрик "Говорить Україна. Хроніки незламності" – очевидці та учасники цих подій – говоритимуть про життя під час війни, ділитимуться пережитим, розповідатимуть про свій шлях до взаємної підтримки, яка дає сили жити та рухатися далі. Безстрашні лікарі, військові, волонтери, мирні громадяни, які пережили жахіття окупації, зірки шоу-бізнесу, що приєдналися до опору, інші герої сучасності поділяться історіями, які розбивають серце, але й дають надію.

Також "Говорить Україна. Хроніки незламності" продовжить возз'єднувати сім'ї, чий зв'язок обірвала війна та інші фатальні події. У перших випусках на глядачів чекає зустріч з дочкою загиблої Ірини з Бучі, фото руки якої облетіло весь світ, а її змогли впізнати за манікюром; терапевтом, який без світла та води зміг прийняти складні пологи; мером Маріуполя, який розповість про роботу крематоріїв у місті; співаком Андрієм Данилком. Окрему увагу Олексій Суханов та його співрозмовники приділятимуть боротьбі з фейками російської пропаганди та дезінформації.

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Команда "Говорить Україна" працює на волонтерських засадах. Вони готують випуски, перебуваючи у різних куточках країни. Ми будемо зустрічатися по буднях на нашому каналі в YouTube, щоб бути ще більш актуальними та близькими глядачам. Ми говоритимемо про все, що стосується сьогодення. Звичайно, про війну, але ще більше про життя, яке продовжується і триватиме всупереч усьому. Адже віримо і знаємо, що ми пройдемо цей важкий шлях разом,

– розповідає креативний продюсер проєкту Юлія Охріменко.

  • Дивіться нові випуски "Говорить Україна. Хроніки незламності" на YouTube: https://www.youtube.com/c/govorytukraina1/featured
  • З початку російської агресії у лютому 2022 року канал "Україна" працює у форматі трансляції загальнонаціонального марафону "Єдині новини" та допомагає країні тримати інформаційний фронт. Більш актуальні новини тут: https://t.me/ukraina24tv

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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