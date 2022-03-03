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Олексій Суханов просить ніколи не згадувати про його російське громадянство: "Для мене минулого не існує"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 березня, 13:28
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Ведучий ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов прокоментував на молдавському ТБ війну РФ проти України
Олексій Суханов розповів про своє життя у Києві під час війни
Олексій Суханов розповів про своє життя у Києві під час війни / Фото: Instagram, пресслужба

Ведучий телеканалу "Україна" Олексій Суханов під час прямого включення зі студією ток-шоу "Говорить Молдова" розповів про своє життя у Києві під час війни, яка вже триває вісім днів.

Я зараз перебуваю у Києві. Всі моменти нападу Росії переживаю тут, адже це мій дім. У нас комендантська година, звучать сирени, літають над нами літаки, звучить повітряна тривога. Ночі проводять люди в під'їздах або підвалах своїх будинків. Але оскільки у мене підвалу немає, я виходжу в під'їзд, – поділився Суханов.

Як пояснив ведучий, Україна на боці добра і нікому нічого поганого не зробила, нічиї території не захоплювала. За словами Суханова, "наші доблесні воїни захищають свою країну. Багато добровольців та волонтерів, кожен із них демонструє не лише свою мужність та позицію, а й безмежну любов до своєї країни".

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Також Олексій Суханов розповів, чим займаються зараз його колеги з ток-шоу "Говорить Україна":

Мої колеги стоїчно це все переносять, хтось був змушений вивезти дітей, хтось тут, і чим може, тим і допомагає, хтось перейшов до інформаційного мовлення та допомагає вести цілодобові прямі ефіри в телекомпанії, – ділиться ведучий.

Прокоментував Суханов і свою відмову від російського громадянства.

Я громадянин України, але колись був громадянином Росії. Ще за кілька днів до вторгнення Росії на територію України я оголосив, що відмовляюся від своїх колишніх зв'язків з Росією. Я нічого не хочу знати про країну-варвара, країну-агресора, яка ставить на головне місце тільки вождя, нездатного ні на що, крім руйнувань. Тому прошу ніколи не говорити, що я був громадянином Росії. Я громадянин України і для мене минулого не існує, – заявив Олексій Суханов.

Зараз телеканал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" і допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини тут: https://t.me/ukraina24tv

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Нещодавно Андрій Макаревич спантеличив росіян, які "поклоняються" Путіну. А Данило Козловський напряму звернувся до президента-агресора.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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