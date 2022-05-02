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Григорій Решетник про страшну поїздку в Ірпінь: "До кінця складно повірити" (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 15:50
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Відомий ведучий відвідав звільнені міста на Київщині
Григорій Решетник розповів про поїздку у звільнений Ірпінь
Григорій Решетник розповів про поїздку у звільнений Ірпінь / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Український ведучий Григорій Решетник займається евакуацією людей у Київській області. Як багатодітний батько він не виїхав із країни і вирішив залишитися вдома – це було принципово.

Так, нашим дітям страшно, так, в Україні лунають сирени, але саме тут ти можеш допомагати, ти можеш налагоджувати комунікацію з тими людьми, які можуть надати допомогу, які потребують цієї допомоги. І власне наша сім’я цим займається, – розповів Григорій Решетник Зірковому шляху.

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Ведучий допомагає нужденним усіма силами. Він вивіз людей з Бучі та Ірпеня – міст, які постраждали від окупантів у перші тижні війни. В інтерв'ю Решетник поділився враженнями після побаченого в Ірпені:

Нас товариш запросив до Ірпеня, він мешкає там, побачити на власні очі. І до кінця складно навіть повірити. Я, як людина творча, людина телевізійна і пов’язана з кіновиробництвом, телевиробництвом... спочатку здається, що це якийсь монтаж, що це кінодекорації. Але ти розумієш, скільки доль, скільки страждань за цим стоїть, ти усвідомлюєш, що це насправді.

Григорій Решетник вірить, що випробування зроблять українців ще сильнішими, хоча впоратися з усім цим складно.

Я свято вірю в те, що ми все відбудуємо, розбудуємо. І ці випробування роблять нас ще міцнішими. Але картинка жахлива... Ми їздили самі з Христиною. З дітьми поки не радимо, тому що емоційно... коли ти бачиш спалені будинки, спалені танки, ще залишену техніку – мені здається для дитячої психіки складно все це, – додав ведучий.

Раніше ми писали, що фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук зняв новий кліп для хіта "Обійми" на руїнах у Харкові.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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