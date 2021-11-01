Гросу зізналася, як ставиться до мрій Полянського про сина

Аліна Гросу та Роман Полянський вперше оголосили, що перебувають у стосунках, лише у травні цього року. При цьому роман їм прихильники приписували вже давно

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" популярний актор зізнався, що збирається зробити пропозицію коханій і мріє про сина та власний будинок

Пропозицію звичайно готую. Щодо весілля – подивимося, – сказав Роман Полянський.

Роман Полянський та Аліна Гросу / Фото: starhit.ru

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Аліну Гросу у своїх інтерв'ю розповідала, що мріє про дітей та щасливу родину. Журналісти "Зіркового шляху" довідалися, як вона ставиться до планів обранця.

Сина дуже хочу. Боюся ще заводити. Це велика відповідальність. Але на будинок я згодна, – прокоментувала інтерв'ю Полянського співачка.

Нагадаємо, про новий роман Аліни Гросу заговорили ще на початку цього року , коли співачка почала постити фото з Романом Полянським. Виконавиця деякий час не підтверджувала, що має романтичні стосунки з актором, але в інтерв'ю говорила, що "і так все зрозуміло". У травні цього року Аліна Гросу підтвердила, що вони із Романом Полянським пара.

Наразі актор та співачка живуть разом у Києві. Роман уже встиг Аліну познайомити із донькою від першого шлюбу.

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