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Ілона Гвоздєва шукає роботу в Італії, щоб допомагати Україні

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24 березня, 21:18
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Українська хореографиня через війну в Україні змушена була з дітьми та мамою переїхати до Риму
Ілона Гвоздєва зараз із дітьми перебуває в Італії
Ілона Гвоздєва зараз із дітьми перебуває в Італії / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздєва не збирається сидіти в Італії без діла. У себе в Instagram хореограф звернулася до італійських ЗМІ та розповіла, що через війну їй довелося виїхати з України і тепер вона шукає роботу.

Я готова давати інтерв'ю, організовувати танцювальний марафон, виступати у шоу, працювати аніматором у готелях, давати майстер-класи у хореографічних університетах, коледжах, читати курси сценічного руху у театрах та просто працювати викладачами у танцювальних студіях. Понад 16 років педагогічного стажу. Понад 10 років досвіду роботи у різних телевізійних шоу.

/ Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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Ілона Гвоздєва зазначила, що хоче допомагати Україні, перебуваючи за кордоном. Хореограф пообіцяла 50% свого заробітку віддавати українським волонтерам.

Нагадаємо, до війни Ілона Гвоздєва з чоловіком та дітьми жили у приватному будинку під Києвом. На початку березня окупанти розбомбили її будинок. Гвоздєва разом із дітьми та мамою змушена була бігти до Вінницької області, а потім до Закарпаття. Трохи згодом хореограф вирішила, що безпечніше зараз виїхати в іншу країну.

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