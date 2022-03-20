Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Все про спікера СБУ

Ліні Костенко - 92

"Вороги" РФ

Порада від Притули

Рішення Делона

Концерти Монатіка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Все відбудуємо, але ніколи не пробачимо: зірки, чиї будинки зруйновані російськими окупантами

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 березня, 14:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наступні фото просто неможливо дивитися без сліз
Ці українські зірки також постраждали від російської воєнної машини
Ці українські зірки також постраждали від російської воєнної машини / Фото: открытые источники

Вже 25-й день триває російське вторгнення. Це нелюдська, імперська амбіція Путіна, через яку зараз страждають мільйони українців. Багато хто втратив життя, хтось змушений рятувати дітей, залишаючи небезпечні зони, комусь російська військова машина знищила будинок. У цьому матеріалі ми розповімо про українських знаменитостей, чиї будинки постраждали через війну.

Євген Синельников

Режисер і продюсер "Орла і решки" останніми тижнями часто з'являвся у новинах, але через поганий привід. Спочатку повідомлялося, що він разом із сином та родичами опинився у заручниках у Бучі. На щастя, їм вдалося, ризикуючи життям, вирватися з ув'язнення. Він зізнавався, що окупанти, що увірвалися до нього до будинку, впізнали його і навіть попросили автограф. Можливо, через це Євген Синельников та його сім'я залишився живим – про це він розповідав в інтерв'ю "Слава+" .

Реклама

Євгеній також казав, що його будинок постраждав, тому що він на власні очі бачив, як літак пускав ракети по його оселі.

В інтерв'ю Синельников розповів про пережиті жахи
В інтерв'ю Синельников розповів про пережиті жахи / Фото: скріншот

Ігор Кондратюк

Відомий український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, який зараз у лавах тероборони, також став одним із тих, хто постраждав від військових дій, та ще й у свій день народження. Відомо, що у будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Реклама

Сусіди зателефонували, бо вони це побачили. Прилетіло також і до лісу, біля нас. Спочатку вони загасили пожежу у лісі, а потім повідомили мені, що у нас із будинком проблеми. Я виклав пост як ілюстрацію того, що рашисти обстрілюють не військові бази, не аеродроми, і вони не воюють з українською армією.

– заявив Ігор в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

будинок Ігоря Кондратюка / скріншот Facebook

Ілона Гвоздьова

Популярна українська танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова раніше розповіла, що до її будинку потрапив снаряд. На своїй сторінці в інстаграм вона публікувала непрості публікації та сторіз.

То був наш будинок! Що ж ви творите, виродки? Це мирний район, жодних стратегічних об'єктів, просто с*ка, мирне селище з живими цивільними людьми! Путін горітиме в пеклі з усім російським народом. До речі, кримчани, привіт. Сподіваюся, тепер ви не розповідатимете мені, що Україна напала сама на себе і розбиває свої ж будинки. Ця війна дуже скоро відіб'ється на ваших життях — ваших дітей та чоловіків заберуть воювати в Україні, ви втратите роботи і на нові влаштуватися не зможете, ви не зможете купити звичну техніку (Iphone вже коштує 5000 доларів), речі не зможете подорожувати, закриють Youtube , Instagram, ви просто перестанете нормально жити. Досить мовчати! Виходьте та боріться за свої життя та майбутнє своїх дітей. Виходьте на мітинги, доки не ввели воєнний стан у вашій країні! Ми живі, будинок відбудуємо і повільно, але впевнено закатаємо у новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!

скріншот з інстаграм Ілони Гвоздєвої

Юрій Фалеса

Український продюсер, який працював з Ані Лорак та Машею Гойєю, 16 березня розповів, що до його будинку в Подільському районі в Києві вцілили російські снаряди, через що сталася пожежа. Тепер Юрієві Фалесі доведеться відбудовувати нерухомість.

Реклама
дом Юрия Фалеси / скріншот Facebook

Ні будинку, ні офісу більше нема! Усі живі! Що ж, відновлюватимемося заново!

– написав Юрій Фалеса у Facebook.

Незважаючи на всі прикрощі та жахи, які принесла російська війна, ми продовжуємо вірити в наших захисників та у швидку перемогу. Будинки та дороги будуть відбудовані, але ми ніколи не забудемо і не пробачимо рашистам їхнього злочину!

Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти