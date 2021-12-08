Ірина Білик показала рідкісне фото із молодшим сином на честь його дня народження

Ірина Білик майже не ділиться фото із синами у себе в соцмережах. Але сьогодні є нагода. На честь дня народження сина Табріза співачка вирішила в Instagram показати архівне фото із сімейного альбому.
З днем народження, улюблений наш Табріз. Сонячний Малюк, – підписала знімок із сином артистка.
У коментарях підписники та зірки приєдналися до привітань.
- "Радості, чудес, любові, чистих душею та помислами людей на життєвому шляху, всіх благ духовних та земних! Люблю безмежно"
- "Нехай здоровенький і щасливий росте"
- "Вітаємо Табриза з днем народження"
Нагадаємо, Табріз народився у шлюбі співачки з режисером азербайджанського походження Асланом Ахмадовим. Хлопчика народила сурогатна мати. Цього року Ірина Білик розлучилася з чоловіком.
Розлучення Ірини Білик та Аслана Ахмадова
Минулої весни Ірина Білик подала на розлучення з Асланом Ахмадовим. Співачка виступила ініціатором розлучення , тому що режисер не приїжджав до неї та сина Табріза вже рік на той момент. Життя на дві країни дало тріщину у відносинах.
В той же час Ірина Білик не виключала можливості, що у її ексчоловіка хтось з'явився і припускає, що у неї незабаром можуть виникнути стосунки. У будь-якому разі артистка планує продовжувати дружити зі своїм колишнім і навіть працювати. Аслан Ахмадов є постійним режисером кліпів знаменитості.
Дивіться інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":
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