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Ірина Білик показала рідкісне фото із молодшим сином на честь його дня народження

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
8 грудня, 15:55
В закладинки
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Сьогодні молодшому синові популярної української співачки Табризу виповнюється шість років
Ірина Білик показала рідкісне фото із молодшим сином
Ірина Білик показала рідкісне фото із молодшим сином / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик майже не ділиться фото із синами у себе в соцмережах. Але сьогодні є нагода. На честь дня народження сина Табріза співачка вирішила в Instagram показати архівне фото із сімейного альбому.

З днем народження, улюблений наш Табріз. Сонячний Малюк, – підписала знімок із сином артистка.

Ірина Білик із сином Табрізом
Ірина Білик із сином Табрізом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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У коментарях підписники та зірки приєдналися до привітань.

  • "Радості, чудес, любові, чистих душею та помислами людей на життєвому шляху, всіх благ духовних та земних! Люблю безмежно"
  • "Нехай здоровенький і щасливий росте"
  • "Вітаємо Табриза з днем народження"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Табріз народився у шлюбі співачки з режисером азербайджанського походження Асланом Ахмадовим. Хлопчика народила сурогатна мати. Цього року Ірина Білик розлучилася з чоловіком.

Розлучення Ірини Білик та Аслана Ахмадова

Минулої весни Ірина Білик подала на розлучення з Асланом Ахмадовим. Співачка виступила ініціатором розлучення , тому що режисер не приїжджав до неї та сина Табріза вже рік на той момент. Життя на дві країни дало тріщину у відносинах.

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В той же час Ірина Білик не виключала можливості, що у її ексчоловіка хтось з'явився і припускає, що у неї незабаром можуть виникнути стосунки. У будь-якому разі артистка планує продовжувати дружити зі своїм колишнім і навіть працювати. Аслан Ахмадов є постійним режисером кліпів знаменитості.

Дивіться інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

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