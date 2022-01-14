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Ірина Білик показала свою розкішну квартиру в Одесі із видом на Чорне море (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 січня, 20:44
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Відома співачка провела невеличку екскурсію своїми апартаментами в Одесі. Зірка показала навіть спальню, де у неї бувають "найкращі хвилини"
Ірина Білик показала свою квартиру в Одесі.
Ірина Білик показала свою квартиру в Одесі. / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, Скріншот з YouTube

Ірина Білик, яка в грудні показала рідкісне фото із шестирічним сином Табризом, після новорічних свят вирішила трішки привідкрити занавісу приватного життя і показати прихильникам свою розкішну квартиру в Одесі з видом на Чорне море.

Артистка стверджує, що її апартаменти невеличкі, проте там їй дуже комфортно. Також вона зізналась, що для неї дуже хвилююче показувати своє житло, адже її "ніколи не знімали вдома".

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Скріншот YouTube

Квартирка невелика, але дуже комфортна. Найголовніше в ній те, що вона в Одесі, – поділилась зірка у програмі "Мій секрет".

Одразу впадає в око інтер'єр квартири Ірини Білик – він виконаний у світлих приємних тонах. А дизайно виглядає мінімалістично та лаконічно.

Скріншот YouTube

У передпокої, як і в більшості квартир, навпроти дверей розташована шафа-купе, а на стіні вісить дзеркало в повний зріст.

Ну і куди ж в одеській квартирі без елементів з морською тематикою?! Так, в гостьовій кімнаті артистки стоїть дерев'яна модель корабля.

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Скріншот YouTube

Зазначимо, що у Білик квартира-студія, яка не має чіткого розмежування між кухнею та залою, це у свою чергу робить приміщення більш просторим.

Скріншот YouTube

Також в апартаментах артистки є плазмові телевізори на стінах та м'який диван з кріслами, позаду якого розташоване гігантське дзеркало.

Скріншот YouTube

Додамо, що Ірина Білик облаштувала затишне місце біля телевізора, поруч якого вона розмістила фото свого сина. Сама ж артистка зазначила, що одним з головних атрибутів в її квартирі є фото рідних.

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Скріншот YouTube

Звичайно, фото мене та моїх дітей – обов'язково. Там, де я живу, там, де я буваю, – ділиться співачка.

У залі стоять величезні панорамні вікна, через які в приміщення потрапляє додаткове світло. А от біля виходу на балкон, з якого відкривається розкішний вид на море, розташований телескоп.

Скріншот YouTube

До речі, одним з улюблених місць Білик у квартирі – це балкон. Адже звідти відкривається неймовірний краєвид. А ще на балконі артистка полюбляє засмагати та перегукуватись з сусідськими хлопцями, які іноді пропливають повз і телефонують їй

Скріншот YouTube

Пляж, чайки – це найкраще, що може бути для мене в моєму житті... після концертів, – розповіла Білик.

Також знаменитість похизувалась своєю спальнею, де є стильні світильники, кондиціонер, велике ліжко і ще один телевізор.

Скріншот YouTube

Що можна сказати про цю спальню? Тут найкращі хвилини завжди бувають у кожної людини, хвилини любові, хвилини хорошого сексу, хвилини відпочинку, – пояснила виконавиця.

Нагадаємо, раніше ми писали чим володіє хореограф Влад Яма. Як відомо, танцюрист має невеликі апартаменти у престижній висотці у центрі Києва, а також заміським маєтком Одеською трасою.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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