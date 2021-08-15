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Іван Дорн з дружиною Настею прийшли на відкриття ОМКФ-2021 у вбраннях від одного дизайнера

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
15 серпня, 15:03
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Іван Дорн і Настя Новікова стали гостями першого дня 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Пара пройшлася червоною доріжкою біля головного театру міста
Іван Дорн і Настя Новікова пройшлися червоною доріжкою ОМКФ-2021
Іван Дорн і Настя Новікова пройшлися червоною доріжкою ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Для івенту Ваня і Настя обрали дуже стильні луки від грузинського і українського модельєра Бічолли Тетрадзе. Пара гармонійно виглядала разом, особливо на тлі кіношної атмосфери фестивалю.

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Світлинами з червоної доріжки ОМКФ-2021 подружжя поділилося на своїх сторінках в Instagram.

Сукню Насті Новікової її фоловери назвали найкрасивішою на вчорашньому заході.

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Зазначимо, що Ваня і Настя все частіше стали з'являтися разом на публіці. Вони одружилися в 2013 році.

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У липні Іван Дорн в якості учасника відвідав Каннський кінофестиваль – разом з колегами він представляв фільм "Петровы в гриппе", в якому зіграв одну з ролей.

Іван Дорн в футболці з українським мотивом на фотоколле Каннського кінофестивалю
Іван Дорн в футболці з українським мотивом на фотоколле Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Для виходу артист обрав стильний casual-образ, головною родзинкою якого був напис на футболці – Galya Carries Water, що в перекладі на українську означає слова зі знаменитої української народної пісні – "Несе Галя воду".

Пропонуємо згадати найкращі моменти Одеського кінофестивалю-2020:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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