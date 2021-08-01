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Побили танцівника Дорофєєвої

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Побиття танцюриста Дорофеєвої. Нападник міг бути з Управління держохорони

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 серпня, 21:40
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В УДО вже перевіряють інформацію, чи працює підозрюваний у держорганах
У Мережі вже знайшли фото підозрюваного в побитті. Колаж "Сьогодні"
У Мережі вже знайшли фото підозрюваного в побитті. Колаж "Сьогодні"

У Мережі припускають, що чоловік, який побив танцюриста з балету Наді Дорофєєвої, міг працювати в Управлінні державної охорони України.

Зокрема, про це написала Анна Салата в Facebook.

Вона зазначила, що нападник нібито вже видалився з усіх соцмереж, проте люди зробили знімки його сторінки і дізналися місце роботи.

Сайту "Сьогодны" повідомили в УДО, що вже призначено службову перевірку інциденту.

"Незалежно від того, чи буде виявлена вина нашого співробітника, прийнято рішення надати допомогу потерпілому", – повідомили сайту "Сьогодні" в пресслужбі охорони.

Співачка Надія Дорофєєва уточнила, що лікарі завтра будуть намагатися вивести Женю з коми.

"Чувака цього вже знайшли, їм вже займаються правоохоронні органи. Женечка зараз у комі і завтра його спробують з неї вивести", – розповіла Дорофєєва.

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Ігор Сєров
Ігор Сєров Провідний оглядач

Моя спеціалізація – резонансні злочини, події та катастрофи. Професійно займаюся журналістикою з 1996 року, а з 2005-го працюю в провідних ЗМІ України. Співпрацював з редакцією газети "Нове російське слово" (США) і часописом National Geographic. У жовтні 2019 приєднався до команди Segodnya.ua.

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Тетяна Очеретяна
Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна

Кожен день дізнаюся щось нове про те, що відбувається в регіонах нашої неосяжної батьківщини – і розповідаю читачам. У 2021 році закінчила КНУКіМ, спеціальність "Журналістика". На сайті Segodnya.ua працюю з квітня 2019-го.

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