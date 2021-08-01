Побиття танцюриста Дорофеєвої. Нападник міг бути з Управління держохорони

У Мережі припускають, що чоловік, який побив танцюриста з балету Наді Дорофєєвої, міг працювати в Управлінні державної охорони України.
Зокрема, про це написала Анна Салата в Facebook.
Вона зазначила, що нападник нібито вже видалився з усіх соцмереж, проте люди зробили знімки його сторінки і дізналися місце роботи.
Сайту "Сьогодны" повідомили в УДО, що вже призначено службову перевірку інциденту.
"Незалежно від того, чи буде виявлена вина нашого співробітника, прийнято рішення надати допомогу потерпілому", – повідомили сайту "Сьогодні" в пресслужбі охорони.
Співачка Надія Дорофєєва уточнила, що лікарі завтра будуть намагатися вивести Женю з коми.
"Чувака цього вже знайшли, їм вже займаються правоохоронні органи. Женечка зараз у комі і завтра його спробують з неї вивести", – розповіла Дорофєєва.
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