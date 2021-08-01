Побиття танцюриста Дорофеєвої. Нападник міг бути з Управління держохорони

В УДО вже перевіряють інформацію, чи працює підозрюваний у держорганах

У Мережі вже знайшли фото підозрюваного в побитті. Колаж "Сьогодні"

У Мережі припускають, що чоловік, який побив танцюриста з балету Наді Дорофєєвої, міг працювати в Управлінні державної охорони України.

Зокрема, про це написала Анна Салата в Facebook.

Вона зазначила, що нападник нібито вже видалився з усіх соцмереж, проте люди зробили знімки його сторінки і дізналися місце роботи.

Сайту "Сьогодны" повідомили в УДО, що вже призначено службову перевірку інциденту.

"Незалежно від того, чи буде виявлена вина нашого співробітника, прийнято рішення надати допомогу потерпілому", – повідомили сайту "Сьогодні" в пресслужбі охорони.

Співачка Надія Дорофєєва уточнила, що лікарі завтра будуть намагатися вивести Женю з коми.

"Чувака цього вже знайшли, їм вже займаються правоохоронні органи. Женечка зараз у комі і завтра його спробують з неї вивести", – розповіла Дорофєєва.

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