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Положинського та Бурмаку теж не запросили до участі в концерті до Дня Незалежності

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 липня, 11:07
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Green Grey виключили зі святкового концерту через пісню російською. Інші українські музиканти висловилися про цю ситуацію
Олександр Положинський / Марія Бурмака
Олександр Положинський / Марія Бурмака / Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky, facebook.com/burmaka.maria

У програмі святкування 30-річчя проголошення незалежності України запланований масштабний концерт. У ньому братимуть участь легендарні українські виконавці, які виконають знакові для новітньої історії країни пісні. Про це раніше заявили в прес-службі Офісу президента України.

І хоча один з учасників групи Green Grey заявляє, що групу виключили з участі в шоу через пісні російською, в ОП це заперечують.

Тим часом Олександр Положинський ("Тартак") і Марія Бурмака теж розповіли, що теж не будуть виступати на святі з нагоди Дня Незалежності.

Мене "там" теж немає, хоча всі мої пісні українською, – написав Положинський в коментарях до посту учасника Green Grey Андрія Яценка (Diezel).

Скріншот: facebook.com/diezel.greengrey

Публікацію прокоментувала і відома співачка Марія Бурмака, повідомивши, що її не запрошували виступити на концерті.

Мене теж не запрошували, хоча всі пісні українською, всі ці 30 років. Так що про вас хоча б подумали, а мене для них взагалі не існує, – написала виконавиця.

Скріншот: facebook.com/diezel.greengrey

Дизель в своєму пості пише, що Green Grey намагаються стерти з історії, в той час як насправді за 30 років незалежності України вони стали однією з найтитулованіших українських груп.

Також музикант повідомив, що всі їхні досягнення, а їх чимало, були під прапором України, і артисти завжди пишалися цим. Пісня "Под дождем" свого часу стала візитною карткою Green Grey.

Green Grey – Под дождем:

Раніше ми розповідали, хто вийде на сцену грандіозного шоу до Дня Незалежності.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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