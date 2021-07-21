Каменських показала декольте, але фанатів привернула інша деталь: Що з рукою? (фото)

Співачка опублікувала фото в сукні і попросила вибрати, який знімок кращий. Але фанати Насті звернули увагу на інший момент на фото – їх спантеличило відображення в дзеркалі

Настя Каменських опублікувала фото в шикарній сукні / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка раніше знялася без бюстгальтера, опублікувала фото в шикарному вбранні. Артистка розмістила в Instagram два знімки і попросила у підписників вибрати кращий.

Шанувальники Насті оцінили її яскравий образ, але особливо уважні помітили, що на одному з фото щось не так. Фанати Каменських звернули увагу на відображення в дзеркалі позаду Насті – поза співачки і її силует в дзеркалі відрізняються. Шанувальників артистки спантеличив цей момент. Хтось припустив, що у відображенні – інша дівчина, яка не потрапила в кадр.

Настя Каменських спантеличила шанувальників новим фото в платті / Фото: instagram.com/kamenskux

Свої коментарі стосовно "містичного відображення в дзеркалі" шанувальники Насті залишили під фото:

Відображення ззаду в дзеркалі? Дивне.

Тільки я дивлюся на відображення і не розумію, що з рукою?

На першій відображення в дзеркалі не таке, як ти позуєш.

Містика!

Скріншот: Instagram

У повсякденному житті зовнішній вигляд Каменських відрізняється від її образу на сцені. Настя вважає за краще носити мінімум макіяжу, роблячи акцент на натуральній красі. На щастя, природна краса без ретуші та макіяжу стає більш популярною в багатьох країнах світу,зокрема і в Україні. Наприклад, нещодавно кілька українок показали свої чесні фото без грама косметики.

Раніше Настя Каменських уже з'являлася на публіці в такому ж платті. У цьому вбранні артистка виступала на сцені фестивалю Atlas Weekend. Тоді Настя доповнила образ ботфортами і колготками в сітку.

Дивіться інтерв'ю з Настею Каменських для "Зіркового шляху":