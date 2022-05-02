Картопля сама себе не посадить: Ірина Федишин похвалилася успіхами на городі

Як казала давно Вірка Сердючка, життя зараз таке, що треба мати під рукою свій городик, навіть якщо ти зірка

Артистка вже встигла посадити картоплю / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин, яка недавно давала нам ексклюзивне інтерв'ю, поділилася на своїй сторінці в Instagram результатами своєї праці.

Як і багато українців, зірка естради цього року також приєдналася до весняно-польових робіт. І хоча цієї весни сім'я Федишин спочатку не планувала саджати картоплю, війна внесла свої корективи. Щоб мати можливість поділитися з іншими та й самим було, що їсти, артистка, не побоявшись фізичної роботи, вже поділилася успіхами.

Реклама

А я вже посадила картоплю. Цього року посадка не планувалася, навіть мама сказала, що більше саджати не будемо. Але війна змінила всі плани… дай Боже, щоб та картоплі була вдосталь і ми могли її купити. Але час такий, що треба садити і не тільки для себе, а й щоб поділитися з іншими. Тому, хто має таке щастя, виходьте на свій город. Український народ вміє і воювати, і співати, і садити сад! Україну не залякати! Бомби летітимуть, а ми будемо город садити! ps: їду ще до мами досаджувати грядки,

- написала зірка у соцмережі.

І це правда, адже в Мережі вже гуляє величезна кількість мемів про те, в яких умовах українці цього року садять картоплю: під звучання бомб і літаків, що летять.

Співачка також мала найкращого помічника.

Реклама

Ірина Федишин з сином / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ми віримо у ЗСУ та в те, що наша перемога не за горами.

Також нагадуємо, нещодавно Ірина Федишин разом із Євгеном Хмарою випустила пісню "Нас весна не там зустріла".