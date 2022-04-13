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Кожен робить велику справу: Марина Кухар подякувала волонтерам за їхні величезні серця

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 17:24
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Популярна ведуча ранкових випусків новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Марина Кухар звернулася зі словами подяки до всіх волонтерів України
Марина Кухар звернулася до волонтерів з вдячністю
Марина Кухар звернулася до волонтерів з вдячністю / Фото: Instagram

Популярна ведуча ранкових випусків новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Марина Кухар на своїй Instagram-сторінці записала відеозвернення, в якому подякувала тим, хто не залишається осторонь в цей непростий час і допомагає чим може.

Люди, ви неймовірні. Кожен, абсолютно кожен, кого я бачила за ці 48 днів війни, робить велику справу. Я не зустріла жодної людини, яка тихо відсиджується. Рашистам у це ніколи не повірити. Але всі мільйони нас щодня працюють для перемоги. Волонтер – вся країна, – розповіла телеведуча.

З початку війни Марина Кухар також активно волонтерить. На Закарпатті, де вона тимчасово оселилася з дітьми, займається пошуком житла та облаштуванням біженців з інших регіонів України. Зокрема, ведуча дала притулок у будинку своєї мами чотирьом сім'ям переселенців з дітьми і продовжує допомагати іншим.

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За словами телеведучої, неважливим є масштаб допомоги, адже будь-яка хороша справа – велика чи маленька – це внесок у нашу спільну перемогу над окупантами.

І насправді немає різниці – чи ми у великій благодійній організації, яка робить масштабні справи, чи ми збираємося з подругами пекти печиво для наших військових, чи пускаємо у свій будинок незнайомих людей, які втекли від війни, чи донатимо кошти на амуніцію для наших Героїв на передовій, або просто рятуємо злякану тварину, яка втратила своїх господарів. З усіх цих великих та маленьких добрих справ – у темряві війни народжується світло перемоги. Я дякую всім вам! – зазначила Марина Кухар.

Раніше Ілона Гвоздьова взяла участь у зворушливому танцювальному флешмобі на підтримку України.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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