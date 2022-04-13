Кожен робить велику справу: Марина Кухар подякувала волонтерам за їхні величезні серця

Популярна ведуча ранкових випусків новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Марина Кухар звернулася зі словами подяки до всіх волонтерів України

Марина Кухар звернулася до волонтерів з вдячністю / Фото: Instagram

Популярна ведуча ранкових випусків новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Марина Кухар на своїй Instagram-сторінці записала відеозвернення, в якому подякувала тим, хто не залишається осторонь в цей непростий час і допомагає чим може.

Люди, ви неймовірні. Кожен, абсолютно кожен, кого я бачила за ці 48 днів війни, робить велику справу. Я не зустріла жодної людини, яка тихо відсиджується. Рашистам у це ніколи не повірити. Але всі мільйони нас щодня працюють для перемоги. Волонтер – вся країна, – розповіла телеведуча.

З початку війни Марина Кухар також активно волонтерить. На Закарпатті, де вона тимчасово оселилася з дітьми, займається пошуком житла та облаштуванням біженців з інших регіонів України. Зокрема, ведуча дала притулок у будинку своєї мами чотирьом сім'ям переселенців з дітьми і продовжує допомагати іншим.

Реклама

За словами телеведучої, неважливим є масштаб допомоги, адже будь-яка хороша справа – велика чи маленька – це внесок у нашу спільну перемогу над окупантами.

І насправді немає різниці – чи ми у великій благодійній організації, яка робить масштабні справи, чи ми збираємося з подругами пекти печиво для наших військових, чи пускаємо у свій будинок незнайомих людей, які втекли від війни, чи донатимо кошти на амуніцію для наших Героїв на передовій, або просто рятуємо злякану тварину, яка втратила своїх господарів. З усіх цих великих та маленьких добрих справ – у темряві війни народжується світло перемоги. Я дякую всім вам! – зазначила Марина Кухар.

Раніше Ілона Гвоздьова взяла участь у зворушливому танцювальному флешмобі на підтримку України.

Реклама

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!