Wellboy з граблями та вилами закликав голосувати за нього на Нацвідборі: Поплавський підтримав

Wellboy не поспішає презентувати слухачам свій трек для Національного відбору Євробачення-2022. Виконавець заінтригував невеликим уривком із майбутнього хіта

Поплавський показав уривок треку Wellboy для Нацвідбору / Фото: instagram/poplavskiy_michail, instagram.com/a.wellboy

Wellboy єдиний з восьми фіналістів Нацвідбору хто ще не показав свій трек для вокального конкурсу Все, що відомо про музичну композицію назва – Nozzy Bossy.

Прем'єра пісні запланована на 11 лютого за день до прямого ефіру Національного відбору. Щоправда, виконавець все ж таки вирішив показати невеликий уривок з майбутнього хіта.

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Точніше шматочок треку на своїй сторінці опублікував Михайло Поплавський та закликав своїх фанатів голосувати за Wellboy.

Нагадаємо, що Антон Вельбой колишній студент Київського університету культури, де Поплавський обіймає посаду ректора. Тому підтримка з боку ректора не є дивовижною. Та й до створення промо-ролика, мабуть, підключилися студенти КУКу.

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Крім того, Wellboy відвідав альма-матер і босоніж станцював у коридорах навчального закладу. Забавним відео із натяком на пісню для вокального конкурсу співак поділився у Instagram.

Чи принесе така тактика успіх Антону Вельбою під час голосування на Національному відборі дізнаємось у суботу, 12 лютого, під час прямого ефіру на телеканалі "Суспільний". Нагадаємо, що раніше ми зібрали в одну добірку конкурсні пісні всіх фіналістів .