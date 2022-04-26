Оля Полякова звернулася до Реджепа Ердогана: він може врятувати мешканців Маріуполя та його захисників

Українська співачка Оля Полякова звернулася до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням допомогти звільнити з Маріуполя мирне населення та українських військових

Оля Полякова попросила Реджепа Ердогана врятувати людей із Маріуполя / Фото: instagram.com/polyakovamusic, Офис Президента Украины

Завдяки українській виконавиці Олі Поляковій гімн України звучить з усіх стадіонів Європи – перед матчем в Афінах, у Стамбулі та в Анталії. Крім того, виконавиця не втрачає нагоди розповісти усьому світу про те, що зараз відбувається в Україні.

Так, після благодійного футбольного матчу команди "Шахтар" Ріната Ахметова та турецької команди "Антальяспор" в ефірі телеканалу Freedom Оля Полякова звернулася до президента Туреччини Реджепа Ердогана, пише Інтерфакс-Україна.

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Українська співачка попросила у турецького лідера скористатися впливом на владу РФ та допомогти в евакуації Маріуполя.

Якщо взяти Азовсталь. Ми всі бачили, скільки людей там знаходиться. Там перебуває 1000 осіб. Там багато дітей. Ці діти 61 день не бачили сонця. Ви собі уявляєте 61 день люди сидять у підвалах? Я хочу звернутися до місцевого уряду та особисто до Ердогана для того, щоб він відкрив морський коридор. Він може врятувати мешканців Маріуполя та його захисників! Тому я прошу вас скористатися своїм впливом на агресора та здійснити величезну та дуже важливу місію з порятунку, – сказала в ефірі телеканалу Полякова.

Раніше Оля Полякова пояснила, навіщо погодилася на інтерв'ю із Ксенією Собчак.