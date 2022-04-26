Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві: підсумки ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополі

Делон з сином

Вова любить Надю

Брехня Ембер

Порада від Злати

Дівчина Ектора
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Оля Полякова звернулася до Реджепа Ердогана: він може врятувати мешканців Маріуполя та його захисників

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 11:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська співачка Оля Полякова звернулася до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням допомогти звільнити з Маріуполя мирне населення та українських військових
Оля Полякова попросила Реджепа Ердогана врятувати людей із Маріуполя
Оля Полякова попросила Реджепа Ердогана врятувати людей із Маріуполя / Фото: instagram.com/polyakovamusic, Офис Президента Украины

Завдяки українській виконавиці Олі Поляковій гімн України звучить з усіх стадіонів Європи – перед матчем в Афінах, у Стамбулі та в Анталії. Крім того, виконавиця не втрачає нагоди розповісти усьому світу про те, що зараз відбувається в Україні.

Так, після благодійного футбольного матчу команди "Шахтар" Ріната Ахметова та турецької команди "Антальяспор" в ефірі телеканалу Freedom Оля Полякова звернулася до президента Туреччини Реджепа Ердогана, пише Інтерфакс-Україна.

Реклама

Українська співачка попросила у турецького лідера скористатися впливом на владу РФ та допомогти в евакуації Маріуполя.

Якщо взяти Азовсталь. Ми всі бачили, скільки людей там знаходиться. Там перебуває 1000 осіб. Там багато дітей. Ці діти 61 день не бачили сонця. Ви собі уявляєте 61 день люди сидять у підвалах? Я хочу звернутися до місцевого уряду та особисто до Ердогана для того, щоб він відкрив морський коридор. Він може врятувати мешканців Маріуполя та його захисників! Тому я прошу вас скористатися своїм впливом на агресора та здійснити величезну та дуже важливу місію з порятунку, – сказала в ефірі телеканалу Полякова.

Раніше Оля Полякова пояснила, навіщо погодилася на інтерв'ю із Ксенією Собчак.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Вітаємо батьків
Олександр Скічко

"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"

Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти