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У тісноті, та не в образі: у будинку Лесі Нікітюк знайшли притулок 60 біженців та армія їхніх домашніх тварин

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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17 квітня, 13:31
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Популярна телеведуча всіма силами допомагає вимушеним переселенцям, яким довелося залишити свої будинки через війну
Леся Нікітюк загрузила себе роботою по максимуму
Леся Нікітюк загрузила себе роботою по максимуму / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк – одна з тих українських артистів, які з моменту, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, кардинально змінила рід діяльності. Наразі популярна телеведуча займається волонтерством, допомагає переселенцям, максимально залучаючи свої зв'язки та працюючи на багатьох фронтах. Про це і не лише вона розповіла у новому інтерв'ю.

Зірка ТБ та соцмереж Леся Нікітюк, яка нещодавно співала про знищеного російського крейсера, дала інтерв'ю Славі Дьоміну. У розмові з ведучим вона розповіла, що у її будинку на Хмельниччині тепер живе 60 біженців. Леся трохи запізнилася, бо довелося провести "зачистку" вдома.

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Вдома жило майже 60 людей та майже 18 собак, котів, морських свинок тощо. Мама просто не вигрібає таких обсягів, а я постійно у притулку для переселенців. Ми також постійно щось вантажимо, завантажуємо, розвантажуємо, збираємо продукти харчування, гуманітарку, відправляємо. Тут такий конвеєр.

Леся Ніітюк / Фото: Instagram

Леся Нікітюк також дуже хвалить свій регіон, який проявляє себе максимально, допомагаючи постраждалим від війни людям.

Хмельницький – зараз транзитна зона. Мінімум 140 тисяч людей щодня заїжджає до міста проїздом або залишається на ніч-дві, роз'їжджається якась частина залишається тут. По 3-5 тисяч дітей щодня влаштовується до наших шкіл. Понад 100 тимчасових притулків для переселенців лише у Хмельницькому та ще стільки в області.

Повне інтерв'ю дивіться у відео.

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Також нагадаємо, актор Тарас Цимбалюк розклав по поличках правду, відповідаючи на питання людей, заражених пропагандою РФ.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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