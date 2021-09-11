Світлана Лобода вразила ідеальною фігурою в бікіні: У чому секрет?

Світлана Лобода, яка переїхала жити до Європи, обрала купальник анімалістичного принту – він майже ніколи не виходить з моди. Це ідеальний варіант як для суцільної моделі, так і для бікіні, як у співачки.
А як пройшло ваше літо? – запитала у фоловерів Лобода, що стоїть на фото в повний зріст і демонструє всі переваги своєї фігури.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
У коментарях підписники артистки засипали її компліментами і запитаннями про фігуру – LOBODA відповіла, що не вживає цукор, глютен і лактозу:
- "Це нереально красиво"
- "Як можна бути такою божевільно-красивою"
- "Світланка, ви така струнка, поділіться дієтою"
- "Троппикана-женщина, горяча и бешена"
- "Фігура – вогонь, мотиватор для багатьох"
Світлана Лобода займається спортом навіть коли немає можливості піти в зал. Співачка часто демонструє в Instastories свої заняття в готелі перед концертом, а ще вона дотримується дієти.
Про найгарячіші фігури шоу-бізнесу дивіться в сюжеті:
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