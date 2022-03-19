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Макс Барских объяснил, почему россияне навсегда останутся рабами: эта нация мертва!

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19 марта, 20:56
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Певец жестко "проехался" по гражданам РФ после "празднования" оккупации Крыма и вторжения в Украину на концерте в "Лужниках"
Макс Барских заявил, что россияне всегда останутся рабами
Макс Барских заявил, что россияне всегда останутся рабами / Фото: instagram.com/max_barskih

Макса Барских возмутил тот момент, что послушать пропагандистский концерт в России собралось больше людей, чем вышло на антивоенные митинги. Поэтому артист заявил, что россияне всегда будут рабами.

В Instagram Барских заявил, что для него россияне, "поклоняющиеся" убийце-Путину и поддерживающие кровавый и преступный расстрел мирных украинцев – это мертвая нация.

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Очень сложно подобрать слова. В "Лужниках" устроили концерт, пока идут обстрелы Украинских городов, людей и детей российскими солдатами. У меня просто не укладывается в голове, как можно быть настолько бесчеловечными? Сравнить сколько людей собралось на стадионе и сколько выходило на митинги. Этим все сказано! Рабы останутся рабами. Восхваляйте свою позорную армию и честь! Фашисты – это самое мягкое слово, которое можно подобрать. Эта нация для меня мертва – навсегда!, – эмоционально выразился певец.

К посту Макс Барских прикрепил фото, на котором запечатлены россияне с флагом РФ, а в центре люди держали желтый "антипутинский" плакат.

Напомним, на путинском концерте в "Лужниках" выступали все звезды-рашисты – Тимати, Полина Гагарина, Олег Газманов и другие. В то же время Катя Осадчая и Алан Бадоев остро осудили этих артистов, у которых нет своей головы на плечах и поэтому они поддерживают диктатора.

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