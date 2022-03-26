Марія Яремчук засудила "голубку миру" Ані Лорак і зізналася, чому сама відмовлялася від концертів у РФ

Після тривалої перерви у музичній кар'єрі українська співачка Марія Яремук не змогла мовчати, коли в Україну прийшла повномасштабна війна

Мария Яремчук осудила Ани Лорак за концерты в РФ / Фото: Instagram

Майже чотири роки Марія Яремчук не виходила на зв'язок із шанувальниками у соціальних мережах та не випускала нових пісень. Війна в Україні змусила співачку змінити свою позицію та знову активно з'являтися у Мережі. Яремчук навіть записала нову пісню "Дорога воїна".

Як розповіла виконавиця в інтерв'ю "Слава+", вже кілька років вона живе у Львові. Зараз це місто стало гуманітарним центром України, адже саме там зосереджено багато волонтерських організацій та пунктів допомоги біженцям з інших регіонів.

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За словами Яремчук, вона теж не змогла залишатися осторонь війни і всіма силами намагається допомогти українському народу та армії.

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Марія заявила, що зараз вона засуджує всіх українських знаменитостей, які мовчать про війну, зокрема тих, хто живе та працює у Росії з 2014 року. Особливо Яремчук розчарована своєю землячкою Ані Лорак.

Якщо до цього якісь півміри могли бути, Ані Лорак виступала в Україні цього року, то в цій ситуації – це просто кричуще! Немає слів, щоб залишатися коректною та не використовувати нецензурні слова, – сказала виконавиця.

За словами Яремчук, дуже мало просто написати пост у соцмережах, потрібно зайняти чітку позицію та називати речі своїми іменами.

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Це ж не конкурс краси, де всі Міс Всесвіту кричать: "Ми за мир і щоб діти не хворіли". Це війна та ці дітки гинуть тут і зараз, гинуть люди! Гнів бере такий, і лють, і злість, і сум, колосальний сум, що мені здається, іноді, що серце стільки витримати не може. Банально сказати: "Нєт войнє" ще гірше, ніж не сказати нічого, мені здається, – завила співачка.

Яремчук також зізналася, що після її участі у конкурсі "Євробачення" у 2014 році вона теж неодноразово отримувала запрошення працювати у Росії. Проте для співачки це було неприпустимо.

У мене було багато замовлень РФ після Євробачення, але це було неможливо. З 2014 року, з того моменту, як наша суверенність була "оспорена" Російською Федерацією, ми мали зробити свої висновки. Я думаю, що зараз це просто край! Нашим артистам, які живуть у Росії і не говорять про війну, повернення назад немає, – висловилася Марія.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак позбавили іменної зірки на Алеї зірок у Чернівцях через її "нейтральну" позицію відносно війни в Україні.

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