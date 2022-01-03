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Мені шкода цих людей: ображена дружина Віктора Павліка заступилася за чоловіка

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
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3 січня, 18:01
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Катерина відповіла недоброзичливцям, які висміяли та образили її знаменитого чоловіка у коментарях
Віктора Павлика та Катю Репяхову образили через різницю у зрості
Віктора Павлика та Катю Репяхову образили через різницю у зрості / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова активно веде свою сторінку в Instagram, часто публікує фотографії та спілкується з підписниками у коментарях. Зазвичай вони залишають дружні побажання та слова захоплення під знімками дружини Віктора Павліка, яка ніжно привітала його із Днем народження.

Але, звичайно, серед 150 тисяч її підписників є і ті, кому їх пара не подобається. Дівчина рідко відповідає хейтерам, але сьогодні зробила виняток та опублікувала кілька сторіз зі зверненнями до них.

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А тепер про інший бік блогерства. Мені щиро шкода нещасних людей, як троє цих і всіх, хто це лайкає, – написала вона.

Так Репяхова відреагувала на зауваження користувачів щодо її постави. Фоловери запитали в коментарях, чому Катя сутулиться і припустили, що це через зріст її чоловіка, який трохи нижчий за неї. Вони порівняли Павліка з гномом, над яким "стирчить" Катя.

Скріншот: instagram.com/repyahovakate/

Блогершу це зачепило, і вона не змогла промовчати.

Для всіх нещасних та тих, хто заздрить: я жодного дня не комплексувала стосовно різниці у зрості із чоловіком. А вам бажаю, щоб ваше серце стало добрим, інакше жити такими жах жахливий, – звернулася Катерина до недоброзичливців.

Дивіться, як оголена Репяхова налякала Віктора Павліка: "Я ж твоя дружина"

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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