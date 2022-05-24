MONATIK несподівано звернувся до українців з особливим проханням: відео

На сторінці благодійної організації Ukrainian FireFighters Foundation у Facebook з'явилося відеозвернення Діми Монатіка до українців.
Перемога України у цій війні – це не лише знищення окупантів наших рідних земель. Це врятовані життя українців та українок. Я від щирого серця дякую нашим героям-рятувальникам, нашим вогнеборцям. Які щодня рятують життя українців. Вони першими після обстрілів та бомбардувань приходять до нас на допомогу, – каже Монатік.
Потрібно допомогти тим, хто на передовій нашої з вами безпеки. Благодійний проєкт Ukrainian FireFighters Foundation збирає гроші на засоби хімічного захисту та обладнання для пожежників. Підтримка наших героїв ДСНС дуже важлива! Тому що їхнє врятоване життя – це врятовані життя багатьох українців. Слава Україні!
Творці організації подякували артисту за допомогу:
Дякую, MONATIK, за підтримку нашого благодійного проєкту. Віримо, що це звернення допоможе швидше зібрати необхідні кошти для закупівлі засобів хімічного захисту для пожежників та рятувальників!
Нагадаємо, Монатік присвятив трек українським героям.
Гроші від продажу підуть на допомогу українцям