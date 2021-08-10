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Монатік зворушливо привітав дружину з днем народження: Як же мені пощастило, ти така одна

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
10 серпня, 11:30
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10 серпня дружина Діми Монатика Ірина святкує день народження. Співак в цей день завжди присвячує улюбленій чуттєвий вірш. Цей рік не став винятком
Монатік присвятив дружині вірш на честь її дня народження
Монатік присвятив дружині вірш на честь її дня народження / Фото: instagram.com/monatik_official

Сьогодні подружжя Діми Монатика Ірині виповнюється 35 років. На честь свята співак опублікував в Instagram короткий бекстейдж фотосесії з дружиною і супроводив пост зворушливим віршем.

Як же мені пощастило, ти така одна! – зізнався артист.

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У коментарях прихильники не приховували захвату від зворушливого привітання.

  • "До сліз. Таке кохання в наш час дуже важко зустріти, вона воістину прекрасна"
  • "Який вірш. Капец просто. З іменинницею кохайте друг одного з кожним днем все сильніше і сильніше"
  • "Боже, як це мило, до сліз"

День народження Ірина святкує з синами і чоловіком в Туреччині. У себе на сторінці в Instagram дружина співака поділилася листівкою, намальованої дітьми.

Привіт, мої щасливі 35, – підписала знімок Ірина.

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Дружина Діми Монатика сьогодні відзначає день народження
Дружина Діми Монатика сьогодні відзначає день народження / Фото: instagram.com/irinamonatik

Монатік рідко ділиться подробицями особистого життя. раніше він розповідав історію знайомства з дружиною – Іриною Демічевої . Дмитро зустрів дівчину, коли ще не був популярний і тільки переїхав до Києва. Разом вони прийшли до того, що мають зараз. Mонатік зазнається, що йому дуже пощастило з Іриною, яка, до того ж, є кращим другом артиста.

Дивіться кліп, в якому Монатік показав зворушливі кадри з дружиною:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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