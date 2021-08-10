Монатік зворушливо привітав дружину з днем народження: Як же мені пощастило, ти така одна

Сьогодні подружжя Діми Монатика Ірині виповнюється 35 років. На честь свята співак опублікував в Instagram короткий бекстейдж фотосесії з дружиною і супроводив пост зворушливим віршем.
Як же мені пощастило, ти така одна! – зізнався артист.
У коментарях прихильники не приховували захвату від зворушливого привітання.
- "До сліз. Таке кохання в наш час дуже важко зустріти, вона воістину прекрасна"
- "Який вірш. Капец просто. З іменинницею кохайте друг одного з кожним днем все сильніше і сильніше"
- "Боже, як це мило, до сліз"
День народження Ірина святкує з синами і чоловіком в Туреччині. У себе на сторінці в Instagram дружина співака поділилася листівкою, намальованої дітьми.
Привіт, мої щасливі 35, – підписала знімок Ірина.
Монатік рідко ділиться подробицями особистого життя. раніше він розповідав історію знайомства з дружиною – Іриною Демічевої . Дмитро зустрів дівчину, коли ще не був популярний і тільки переїхав до Києва. Разом вони прийшли до того, що мають зараз. Mонатік зазнається, що йому дуже пощастило з Іриною, яка, до того ж, є кращим другом артиста.
Дивіться кліп, в якому Монатік показав зворушливі кадри з дружиною:
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