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MOZGI випустили україномовну пісню. Слухайте сингл Ой, мамо

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
20 серпня, 10:35
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Новий трек Потап, Позитив і дядя Вадя презентували до 30-річчя незалежності України. Пізніше музиканти обіцяють випустити арт-відео до пісні
MOZGI випустили україномовний сингл до Дня Незалежності
MOZGI випустили україномовний сингл до Дня Незалежності / Фото: пресслужба

У 2019 MOZGI привітали українців треком "999", а в цьому році презентують запальний танцювальний хіт "Ой, Мамо!". Так, напередодні 30-річчя незалежності України Потап, Позитив і дядя Вадя відкривають нову україномовну музичну сторінку в своїй творчості.

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Нагадаємо, що раніше колектив присвятив цілий альбом Києву. Ми писали про нього тут.

MOZGI записали пісню українською / Фото: прес-служба

Народна творчість України багата на пісні, звернені до мами і MOZGI вирішили переосмислити цю традицію, щоб зробити сучасну пісню.

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І хоча трійці вже давно не потрібно ні у кого відпрошуватися на вечірки, вони точно знають, що для своїх мам завжди будуть маленькими бешкетниками.

Зовсім скоро Потап і команда обіцяють показати арт-відео до синглу "Ой, Мамо", а на концерті до Дня Незалежності – здивувати міксом легендарних народних пісень в сучасному аранжуванні.

Слухайте новий трек MOZGI – Ой, мамо:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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