Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🐸 Руслану звинуватили у корупції 🔥 Зашквар Ломаченка 💡 Велике оновлення мереж

YUNA 2022

Син Мадонни

Слава VS Віка

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Листівка Кембриджів
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Продюсер Михайло Ясинський не довіряє закону про авторське право: Ні автори, ні самі виконавці в цьому не розуміються

Ексклюзив
Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 14:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Генеральний продюсер агентства з просування артистів Secret Service прокоментував скандальний законопроєкт про скасування реформи управління авторським правом
Михайло Ясинський вважає, що авторам та самим артистам потрібно поглиблено розібратися у самій суті закону
Михайло Ясинський вважає, що авторам та самим артистам потрібно поглиблено розібратися у самій суті закону / Фото: instagram.com/mikeyasinsky

Експерт у галузі продюсування Михайло Ясинський заявив, що не довіряє проекту, який має на меті розблокування збору авторських роялті для українських авторів, завдяки чому вони зможуть отримувати винагороду за використання своєї творчості, зокрема з-за кордону.

Не можуть користувачі (ті, хто користується авторськими правами), ні представники медіа-бізнесу, ні представники концертного бізнесу, якими є ці два народні депутати (Микита Потураєв і Олександр Санченко – Ред.), пов'язані з медіа бізнесом та концертною індустрією (користувачами), формувати порядок денний у сфері авторського права. Тому що це апріорі буде на користь користувачів, а не авторів, – каже Михайло.

Свою думку продюсер пояснює тим, що ні автори, ні артисти досить добре не обізнані в суті закону, а їх висловлювання з цього приводу просто популізм.

Реклама

Автори та виконавці настільки принижені за тридцять років відсутністю можливості отримувати роялті своєю роботою ремісників, а не художників. Вони в цьому не розбираються і, на жаль, розібратися не зможуть, поки навколо цієї теми один суцільний популізм, – вважає експерт.

Щодо того, який бік конфлікту підтримує Ясинський він каже, що зараз ще рано визначати, хто має рацію, а хто ні. Це стане відомо лише згодом.

Через два-три роки ми подивимося різницю між цифрами, які були і є зараз, і тими, що будуть потім – тоді стане ясно.

Загалом багато українських артистів підтримують закон, серед них: Юрій Рибчинський, Потап, Onuka, Аліна Гросу, Валерій Харчишин, Олег Михайлюта, Катерина Павленко, KAZKA, Lama та інші.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти