Продюсер Михайло Ясинський не довіряє закону про авторське право: Ні автори, ні самі виконавці в цьому не розуміються

Генеральний продюсер агентства з просування артистів Secret Service прокоментував скандальний законопроєкт про скасування реформи управління авторським правом

Михайло Ясинський вважає, що авторам та самим артистам потрібно поглиблено розібратися у самій суті закону / Фото: instagram.com/mikeyasinsky

Експерт у галузі продюсування Михайло Ясинський заявив, що не довіряє проекту, який має на меті розблокування збору авторських роялті для українських авторів, завдяки чому вони зможуть отримувати винагороду за використання своєї творчості, зокрема з-за кордону.

Не можуть користувачі (ті, хто користується авторськими правами), ні представники медіа-бізнесу, ні представники концертного бізнесу, якими є ці два народні депутати (Микита Потураєв і Олександр Санченко – Ред.), пов'язані з медіа бізнесом та концертною індустрією (користувачами), формувати порядок денний у сфері авторського права. Тому що це апріорі буде на користь користувачів, а не авторів, – каже Михайло.

Свою думку продюсер пояснює тим, що ні автори, ні артисти досить добре не обізнані в суті закону, а їх висловлювання з цього приводу просто популізм.

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Автори та виконавці настільки принижені за тридцять років відсутністю можливості отримувати роялті своєю роботою ремісників, а не художників. Вони в цьому не розбираються і, на жаль, розібратися не зможуть, поки навколо цієї теми один суцільний популізм, – вважає експерт.

Щодо того, який бік конфлікту підтримує Ясинський він каже, що зараз ще рано визначати, хто має рацію, а хто ні. Це стане відомо лише згодом.

Через два-три роки ми подивимося різницю між цифрами, які були і є зараз, і тими, що будуть потім – тоді стане ясно.

Загалом багато українських артистів підтримують закон, серед них: Юрій Рибчинський, Потап, Onuka, Аліна Гросу, Валерій Харчишин, Олег Михайлюта, Катерина Павленко, KAZKA, Lama та інші.