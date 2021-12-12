На Maruv накинулися в соцмережах через поцілунок з дівчиною: "Йдіть лікуєтеся!"

Співачка запостила коротке відео, в якому цілує дівчину біля басейну. Пізніше їй довелося відповісти на величезну кількість негативних коментарів

Maruv відповіла на хейт у Мережі через поцілунок з дівчиною / Фото: instagram.com/maruvofficial

Maruv або люблять, або ненавидять. Третього, здається, не дано. Цього разу українську співачку, яка активно гастролює у Росії захейтили за відео, в якому вона цілує дівчину.

Ролик Марув опублікувала у своєму Instagram-профілі, додавши підпис про відпустку. Та шанувальники артистки не відповіли на запитання "Хто куди збирається на відпочинок?" – всі зайняті обговоренням гарячого відео.

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Як ви вже зрозуміли, у коментарях почалося якесь божевілля, або, як написала сама Аня (це справжнє ім'я Марув), "портал у пекло". Співачка не витримала і відповіла хейтерам у Stories, виклавши кілька скріншотів з коментарями.

Скріншот: instagram.com/stories/maruvofficial

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"Лесбійки!"

"Гидота".

"Зрозуміло, що постановка... але пропаганда є".

Марув порадила всім, хто написав ці та подібні коментарі, лікуватися. Втім, це найбезневинніше, що відповіла зірка.

Скріншот: instagram.com/stories/maruvofficial

Раніше Maruv зізналася, що їй регулярно надсилають у директ інтимні фото. У співачки навіть з'явилася ідея для стартапу – вона має намір продавати світлини зіркових статевих органів.