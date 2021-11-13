MARUV хотіла продавати дікпіки знаменитостей – зізнання співачки

Скандальна співачка розповіла, що має ідею стартапу на випадок кризи – вона збирається торгувати фотографіями зіркових статевих органів, які їй регулярно надсилають

MARUV зізналася, що мала ідею продавати дикпіки зірок / Фото: Инстаграм

Нещодавно відома артистка MARUV, яка у латексі вшанувала пам'ять дідуся піснею українською мовою, розповіла, що їй, і танцівницям її балету, в особисті повідомлення безліч чоловіків час від часу скидають знімки інтимного характеру.

Надсилають усе. Дікпіки у нас постійно в директ валяться, – розповідає артистка.

Дівчата вирішили не втрачати можливості в майбутньому підзаробити і вигадали бізнес-план, як отримати вигоду з таких фотографій. Вони вирішили, що могли б зареєструватися в спеціальній соцмережі, де, заплативши за підписку на певний аккаунт працівників сексуальної сфери, можна переглядати багато їхніх відвертих фотографій.

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Ідея дуже класна. Ми хотіли створити обліковий запис під назвою "Знамениті пі**ки" . Оскільки надсилають нам дікпіки не лише невідомі люди, а й відомі. Ми хотіли там викладати, – каже MARUV.

Співачка вигадала, як можна розбагатіти на відвертих фотографіях / Фото: instagram.com/maruvofficial

Співачка впевнена, що така послуга була б дуже популярною серед шанувальників деяких знаменитостей.

Якщо тобі подобається якийсь артист, ти думаєш – закохуватися в нього чи ні. Так ти можеш зайти до нас на обліковий запис і подивитися відразу все, – сміючись ділиться виконавиця.

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