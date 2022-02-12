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Не подобається – не запрошуйте: Кароль прокоментувала закиди про "просування" Wellboy

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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12 лютого, 22:04
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Раніше з'явилася інформація, що Кароль бере участь у розкручуванні цього молодого артиста
Кароль прокоментувала чутки про те, що вона "просуватиме" Wellboy на Нацвідборі
Кароль прокоментувала чутки про те, що вона "просуватиме" Wellboy на Нацвідборі / Фото: YouTube

Жоден Нацвідбір не обходиться без скандалів. Ще до фіналу конкурсу в Мережі писали, що один із членів журі – Тіна Кароль – підсуджує Wellboy.

Крім того, у конкурсі взяв участь ще один підопічний співачки – Michael Soul. Тіна Кароль була його наставницею у проєкті "Голос країни".

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Після виступу Wellboy на сцені Нацвідбору артистка прокоментувала чутки про те, що вона "просувала" Антона Вельбоя.

Коли роблять вкидання, мовляв, чого вона там сидить? Чи не запрошуйте тоді. Я почула демку і сказала, що це та ніша, якої нам не вистачає. Я знаю, що багато продюсерів відмовляли йому, – пояснила Тіна.

WELLBOY – Nozzy Bossy | Нацвідбір на Євробачення-2022:

Інна Петрова
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