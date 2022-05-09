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Несподівано! Alina Pash переспівала хіт Kalush Orchestra для своєї мами

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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9 травня, 15:02
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Схоже, що Alina Pash та Kalush Orchestra остаточно закопали сокиру війни – виконавиця переспіла хіт Stefania та побажала колективу перемоги на Євробаченні-2022
Alina Pash зробила кавер на хіт Kalush Orchestra
Alina Pash зробила кавер на хіт Kalush Orchestra

Після скандального Нацвідбору на Євроідіння-2022 між Alina Pash та Kalush Orchestra проскочила іскра ворожнечі. Однак згодом музикантам хотілося вирішити всі розбіжності та Kalush Orchestra навіть не виключає дуету зі співачкою.

А поки що фанати чекають колаборацію від артистів Alina Pash вирішила переспівати пісню гурту для конкурсу. В своєму Instagram виконавиця поділилася своєю версією треку "Stefania".

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Незвичайний кавер Аліна присвятила своїй мамі на честь дня її народження, тому замінила ім'я Стефанія на Вікторію, а також змінила деякі рядки.

Крім композиції Kalush Orchestra у музичне привітання ліг вірш українського поета Андрія Малишка "Пісня про рушник", а також мелодія "Gangsta's Paradise" американського репера Coolio.

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Паш не лише зворушливо привітала свою маму Вікторію з її святом, а й побажала представникам України перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Присвячую цей кавер своїй Мамі у її день народження та бажаю перемог України на всіх фронтах і, зокрема, Kalush Orchestra на Євробаченні, – написала Аліна.

Нагадаємо, напередодні фінський рок-гурт The Rasmus заспівали разом Kalush Orchestra перед відкриттям "Євробачення" у Турині.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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