Несподівано! Alina Pash переспівала хіт Kalush Orchestra для своєї мами

Після скандального Нацвідбору на Євроідіння-2022 між Alina Pash та Kalush Orchestra проскочила іскра ворожнечі. Однак згодом музикантам хотілося вирішити всі розбіжності та Kalush Orchestra навіть не виключає дуету зі співачкою.
А поки що фанати чекають колаборацію від артистів Alina Pash вирішила переспівати пісню гурту для конкурсу. В своєму Instagram виконавиця поділилася своєю версією треку "Stefania".
Незвичайний кавер Аліна присвятила своїй мамі на честь дня її народження, тому замінила ім'я Стефанія на Вікторію, а також змінила деякі рядки.
Крім композиції Kalush Orchestra у музичне привітання ліг вірш українського поета Андрія Малишка "Пісня про рушник", а також мелодія "Gangsta's Paradise" американського репера Coolio.
Паш не лише зворушливо привітала свою маму Вікторію з її святом, а й побажала представникам України перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення-2022".
Присвячую цей кавер своїй Мамі у її день народження та бажаю перемог України на всіх фронтах і, зокрема, Kalush Orchestra на Євробаченні, – написала Аліна.
Нагадаємо, напередодні фінський рок-гурт The Rasmus заспівали разом Kalush Orchestra перед відкриттям "Євробачення" у Турині.
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