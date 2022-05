Оце дует! The Rasmus та Kalush Orchestra заспівали разом на вулицях Італії

Фінська рок-група та український колектив об'єднали свої головні хіти в одну композицію та заспівали її на вулицях Туріна

The Rasmus та Kalush Orchestra заспівали дуетом

Фінські музиканти з гурту The Rasmus оцінили трек Kalush Orchestra для Євробачення та навіть виконали його напередодні відкриття пісенного конкурсу.

Проте на цьому виконавці не зупинилися – на шанувальників чекав несподіваний дует двох колективів. Відео спільного виступу фінів та українців з'явилося на сторінці The Rasmus Instagram.

Познайомились із дивовижним Kalush Orchestra з України. Stefania x Jezabel x In The Shadows змішали. Досі тремтіння по тілу. Сердечно дякую!, – написали фінські музиканти.

Дует The Rasmus та Kalush Orchestra вийшов дуже незвичайним, адже для свого перформансу музиканти об'єднали кілька хітів: "Stefania", "Jezebel" та "In The Shadows". Вийшло дуже незвичайно, тому фанати налаштовані на якнайшвидший спільний дует музикантів.

Цього року представники України мають всі шанси здобути перемогу в пісенному конкурсі. Пісня "Stefania" стала хітом і фаворитом серед європейських слухачів.

Згідно з прогнозами букмекерів, у Kalush Orchestra мають найбільше шансів потрапити до фіналу. Водночас The Rasmus посідає 14-те місце у рейтингу експертів.

Раніше ми також писали про ТОП-5 фаворитів "Євробачення-2022", про які говорить увесь світ.