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Оказалась в психбольнице – Ксения Мишина рассказала о самом тяжелом периоде жизни

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
8 ноября, 22:48
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Украинская актриса поделилась воспоминанием о том, как после тяжелого диагноза провела несколько месяцев в стенах психиатрической лечебницы. Ей трудно удалось вылечиться
Ксения Мишина
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина удивила поклонников рассказом о том, как в студенчестве у нее начались проблемы с психикой. Это настолько усугубилось, что ее родители вынуждены были принять крайние меры и отправили дочь к специалистам. На тот момент Ксения осознавала опасность для своего ментального здоровья и, согласившись с ними, сама отправилась в психбольницу.

Послушав мою историю, полную ужаса и бессилия, врач сухо произнесла: "Невроз. Но жить с этим можно. А с психотерапевтом, к которому я тебя отправлю, ты быстро со всем справишься", – вспоминает актриса.

Актриса Ксения Мишина
Актриса Ксения Мишина / Фото: пресс-служба

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К счастью, Мишиной попался хороший лечащий врач, которого она благодарит до сих пор. Ксения уверенна, что тогда это помогло ей буквально встать на ноги, ведь от бессилия она не могла даже ходить.

Я очень её полюбила, только она понимала меня в тот период жизни. Постепенно я вскрывала такие слои психики, к которым раньше даже боялась притронуться и именно этот страх и блокировал меня. Я отвечала себе на такие вопросы, от которых шли мурашки по всему телу. Я рыдала, кричала, била подушки, – делится Мишина.

Имя своего доктора актриса помнит до сих пор и говорит, что обязана своим творческим успехом именно ей.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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