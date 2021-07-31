Олегу Виннику – 48! Що необхідно знати про феномен української естради

Український співак Олег Винник відзначає день народження! Ми зібрали найцікавіші факти з життя "приборкувача вовчиць"

Співак Олег Вінник відзначає 48-річчя / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Співак , композитор і автор пісень

, композитор і автор пісень Вік: 48 років

48 років Знак зодіаку: Лев

Дитинство і юність

Народився Олег Анатолійович Винник 31 липня 1973 року в селі Вербівка Черкаської області. Уже в 4 роки майбутній співак і улюбленець мільйонів жінок вперше вийшов на сцену. Він завжди мріяв бути артистом і інших варіантів свого професійного майбутнього не розглядав. Перші його виступи відбулися на сцені Черкаського УТОС (Товариство сліпих, – Ред.), членом якого була його мати Ганна Яківна. Заходи УТОС мама Олега не пропускала, адже сама любила і вміла співати, а свою любов до музики передала синові.

Олег Винник в дитинстві / Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

В юному віці Олег Винник захопився грою на електрогітарі та розвивав свій голос. Після закінчення школи в селі Червоний Кут, куди переїхав разом з батьками ще в 1976 році, майбутній артист вступив до Канівського училища культури на хормейстерський відділ. Під час навчання особливу увагу Олег приділив вокалу.

Олег Винник замолоду / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Паралельно Винник вже почав свої перші виступи – в якості гітариста місцевого гурту. Кар'єра музиканта почалася стрімко і вже в 20 років обдарований юнак став солістом Черкаської філармонії. Це було перше місце роботи. Але далі закрутилося більше, Олег поїхав до Німеччини.

Творчість і зліт кар'єри в Німеччині

В рамках культурного обміну Олег Винник поїхав до Німеччини. Там випадково доля зіштовхує його з мюзиклом, і він розуміє, що хотів би спробувати себе в новій сфері. Тоді ще артист-початківець обрав собі псевдонім OLEGG і пробувався не тільки в мюзиклах, а й телепроектах. Однією з перших його робіт стали партії в легендарній "Тосці", а також в опереті "Паганіні".

Протягом двох років Олег Винник брав приватні уроки по вдосконаленню техніки співу в авторитетного американського піаніста, викладача вокалу Джона Лемана. Для цього у вихідні їздив з Берліна до Гамбурга. До цих занять Олег співав баритоном, після них – вокальний спектр значно розширився, співак освоїв новий для себе голосовий діапазон лірико-драматичного тенора. Так, незабаром йому запропонували виступити в мюзиклі Kiss Me Kate, а потім в "Титаніку" і "Соборі паризької богоматері".

Але найголовніша роль в мюзиклі чекала його попереду – "Знедолені" по безсмертному твору Віктора Гюго. Олегу дісталася головна партія Жана Вальжана. Крім того, Винник удостоївся почесного звання "Новий грандіозний голос 2003". Також в Німеччині Олег Винник всерйоз зайнявся бодібілдінгом, але був змушений припинити тренування в зв'язку з отриманням ролі Жана Вальжана.

Після блискучих прем'єр на світовій сцені Олегу Виннику надійшла пропозиція від кінокомпанії Constantin Film GmbH пройти кастинг на головну роль у фільмі "Парфумер". Але артист відмовився від привабливої ​​пропозиції і зосередився на написанні пісень для свого репертуару.

А в 2006 році на піку своєї блискучої кар'єри виконавця ролей світових мюзиклів у артиста відбувається доленосна зустріч з Олександром Горбенко – керівником декількох бізнес-проектів. Саме він став спочатку продюсером Олега в Україні, а згодом – рівноправним партнером по бізнесу і близьким другом.

Старт сольної кар'єри в Україні

До України Олег Винник з досвідом і європейською популярністю повернувся в 2011 році. Він відразу ж не став витрачати часу і почав сольну кар'єру на батьківщині. Ставка на живі виступи в різних куточках України зробила свою справу, і він став найкасовішим артистом. Більшість так і не можуть зрозуміти, в чому феномен Олега Винника, а сам артист не одноразово говорив про те, що просто займається справою, яку любить і дарує людям щирі емоції.

Його перші хіти "Ніно" і "Вовчиця" підкорили серця українських слухачів і тепер Винник активно гастролює по всій території нашої країни. У травні цього року співак дав концерт у своєму рідному селі в Черкаській області, де його тепло приймали.

"Вовчиця"

"Ніно"

Особисте життя

Про особисте життя і сім'ю Олега відомо дуже мало. Його батьки були не публічні і відмовлялися від інтерв'ю з журналістами. На жаль, мама і тато виконавця померли – мама Ганна в 2018-му році перед сольним концертом сина, а батько Анатолій багато років тому так і не доїхав до концерту Олега, у нього прихопило серце і він раптово помер.

Олег Винник з мамою Ганною / Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Також нічого не афішує зірка і про особисте життя. Як стверджують ЗМІ, співак нібито вже багато років одружений на своїй 44-річній бек-вокалістці Таїсії Сватко, з якої разом виховують сина.

Олег Винник з вокалісткою Таїсією Сватко / Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Олег Винник з вокалісткою Таїсією Сватко / Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Олег Винник з вокалісткою Таїсією Сватко / Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Олег Винник з вокалісткою Таїсією Сватко / Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Олег Винник з вокалісткою Таїсією Сватко / Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official 1 /5

Кілька років тому Олег Винник прокоментував своє особисте життя так:

"Ви бачили мою дружину? Не бачили! Тому що все особисте – табу. Природно, в 43 роки чоловік не може бути одинаком. Але я не роблю жодного злочину, якщо не розповідаю про особисте життя. Особисто мені не цікаво, з ким і як живуть мої колеги. Мені цікаво, як вони працюють на сцені".

Також ми зібрали найпопулярніші google-запити про Олега Винника.