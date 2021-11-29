Ольга Сумська чесно відповіла, які у неї зараз стосунки із сестрою

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Наталія Сумська зізнавалася, що вони з Ольгою практично не спілкуються

Ольга Сумська прокоментувала чутки про сварку із сестрою / Фото: Instagram

До того ж, всі помітили, що Наталії Сумської не було на святкуванні дня народження мами. Акторки рідко говорять про свої стосунки, але Ольга Сумська таки вирішила порушити мовчання.

Насамперед актриса відповіла, чому вся велика родина не зібралася за одним столом на день народження мами.

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Ми вітали маму по черзі . У Наталії В'ячеславівни ввечері була вистава, у неї шалений графік у театрі. Вона є примою театру імені Івана Франка, – сказала Ольга в інтерв'ю програмі "Світське життя".

Ольга Сумська розповіла, що вони із сестрою Наталією спілкуються / Фото: instagram.com/olgasumska

Спростувала Ольга Сумська чутки про сварку із сестрою.

Я б хотіла все ж таки розставити всі крапки. Тому що ці чутки, які виникають постійно в інтернеті, хтось із кимось не спілкується. Ми спілкуємося люди добрі. Все в нас гаразд, – відповіла актриса.

Нагадаємо, раніше Наталія зізнавалася, що за своєю сестрою вона стежить не наживо, а найчастіше завдяки соцмережам.

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Вона також висловилася проти виставлення свого життя напоказ у Мережі, як це робить Ольга.

Остання ж вважає, що вони зі старшою сестрою дуже різні за характером – Наталя більш закрита, "у неї своє життя, свій простір".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Наталії Сумської для програми "Зірковий шлях":

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