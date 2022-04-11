Ольга Сумська поділилася моторошними кадрами з Маріуполя: "Чую голоси похованих живцем" (відео)

Сьогодні у соцмережах з'явився новий ролик, знятий у Маріуполі, який щодня руйнують окупанти. Ольга Сумська розмістила відео у своєму Instagram-профілі.
Відома акторка наголосила, що масштаб трагедії в Маріуполі не має меж.
Коли дивлюсь на зруйнований театр, неначе чую голоси маліупольців, похованих живими під цими уламками… Нові страшні кадри зруйнованого росіянами Маріупольського драматичного театру. Страшне горе, яке ніщо в світі не може втішити, – написала Ольга Сумська.
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Також сьогодні заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламара із позивним "Калина", що знаходиться в Маріуполі, записав нове відеозвернення, в якому закликав вийти на площу своїх міст під синьо-жовтими прапорами на підтримку України.
Днями Святослав Вакарчук відвідав Чернігів. Лідер "ОЕ" показав, як рашисти знищили "перлину" міста – стадіон імені Гагаріна.
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