Ці орки зрівнюють моє місто з землею: Андрій Бєдняков показав, на що перетворили окупанти Маріуполь

Український телеведучий емоційно розповів про катастрофічну ситуацію у Маріуполі, який постійно обстрілюють російські загарбники

Андрій Бєдняков емоційно звернувся до росіян та показав фото зруйнованого Маріуполя. / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков, як і решта українських зірок, намагається достукатись до громадян росії й розповісти про кривавий злочин їхнього президента-диктатора на території України.

Також в Instagram Бєдняков опублікував фото рідного міста після обстрілів російських окупантів. Ведучий розповів, що російські загарбники вщент зруйнували Маріуполь.

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Зараз моє місто пахне горем, стражданням та сльозами, які принесли великі брехливі "визволителі". Це центр міста. Там ресторан, де смачні рапани на сковорідці. Поруч місце, де ми грали в приставку з пацанами щоночі. Навпроти головний корпус ПДТУ. Понад 90% мого міста говорить російською. І саме так "визволителі" звільняють російськомовних. Ось він справжній їхній захист. Поки вас не було у нас – місто жило мирно і чудово. Але щойно ви переступили кордон – сталася катастрофа. Ці орки зрівнюють моє місто з землею. Місто, в якому моя сім'я, рідні та мої друзі. Яких я шалено люблю і яких я обов'язково побачу! Адже у вас, друзі, немає іншого вибору, зрозуміло?! – написав ведучий.

Бєдняков заявив, що окупанти ніколи не зломлять міста України – Маріуполь, Мелітополь, Волноваху та інші.

І всім тим, хто підтримує війну, тим хто з літерою Z на аватарці пише мені: "ой цікаво, як ти перевзуєшся, коли ми переможемо"... Два уточнення: я не перевзуюся, і х*р ви переможете! Моє місто вистоїть! І знову пахнутиме морем, кукурудзою та батьками, – заявив ведучий.

Раніше Андрій Бєдняков публічно подякував небайдужим українцям та бійцям ЗСУ. А Маша Єфросиніна назвала росіян сліпими боягузами після бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

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