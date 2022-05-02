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Ольга Сумська зачитала найсильніший вірш у рамках челенджу на підтримку героїв ЗСУ (відео)

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 23:55
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Артистка опублікувала відео, яке нікого не залишає байдужим
Артистка долучилася до #UAcultchallenge
Артистка долучилася до #UAcultchallenge / Фото: instagram.com/olgasumska

Українська зірка театру та кіно Ольга Сумська, яка раніше розповідала, чому її дочка не покидає Росію, взяла участь у челенджі, щоб підтримати наших воїнів у ЗСУ.

На своїй сторінці в Instagram артистка зачитала вірш Василя Симоненка – "Україно, п'ю твої зіниці…" у рамках нового всеукраїнського флешмобу, покликаного показати багатство української культури, підняти бойовий дух, а також зібрати гроші на потреби ЗСУ.

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Наступні рядки Симоненка з вуст Ольги Сумської під час війни звучать особливо актуально.

Ми дуже віримо у наших захисників та швидку перемогу!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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