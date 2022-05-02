Ольга Сумська зачитала найсильніший вірш у рамках челенджу на підтримку героїв ЗСУ (відео)

Артистка опублікувала відео, яке нікого не залишає байдужим

Артистка долучилася до #UAcultchallenge / Фото: instagram.com/olgasumska

Українська зірка театру та кіно Ольга Сумська, яка раніше розповідала, чому її дочка не покидає Росію, взяла участь у челенджі, щоб підтримати наших воїнів у ЗСУ.

На своїй сторінці в Instagram артистка зачитала вірш Василя Симоненка – "Україно, п'ю твої зіниці…" у рамках нового всеукраїнського флешмобу, покликаного показати багатство української культури, підняти бойовий дух, а також зібрати гроші на потреби ЗСУ.

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Наступні рядки Симоненка з вуст Ольги Сумської під час війни звучать особливо актуально.

Ми дуже віримо у наших захисників та швидку перемогу!

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