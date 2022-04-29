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Ольга Сумська розповіла, про що розмовляла з мамою в останні дні її життя

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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29 квітня, 20:21
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88-річної Ганни Сумської не стало за кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Ольга Сумська розповіла про реакцію мами, що почалася війна
Ольга Сумська розповіла про реакцію мами, що почалася війна / Фото: instagram.com/olgasumska

Маму Ольги та Наталії Сумських проводжали в останній шлях під звук сирен. В інтерв'ю програмі Зірковий шлях Ольга Сумська згадала, як розповіла мамі, що почалася війна.

Як зізналася актриса, Ганна Іванівна не повірила у те, що відбувається.

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Тільки слухала, що я їй розповідаю – що Київ бомбардують, лунають вибухи. Вона тільки говорила: "Боже, Боже, як це?" Чи не вірила. Мати народилася під час Голодомору в 33 році, пережила Другу світову і відійшла в інший світ також під час війни, – поділилася Ольга.

Ольга Сумська з мамою
Ольга Сумська з мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Поховали мама Ольги та Наталії Сумських у Києві. Як зазначила Ольга, її старша донька Антоніна яка зараз живе в Москві, не змогла приїхати на похорон бабусі і через це дуже переживала.

Ганна Сумська народилася 14 жовтня 1933 року у селі Катюжанка Київської області. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого (1955, майстерня П. Сергієнка). Вона працювала у різних українських театрах та зіграла понад 150 ролей.

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Зазначимо, Ольга Сумська часто ділилася у Instagram сімейними фото з матір'ю.

Раніше Ольга Сумська назвала причину, чому її старша дочка Антоніна Паперна не їде з Росії.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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