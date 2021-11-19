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DZIDZIO та Олександр Пономарьов заспівали дуетом. У фанатів мурашки по шкірі

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 14:56
В закладинки
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Артисти порадували шанувальників новою композицією з ліричним текстом – вони заспівали дуетом у оперній манері. Пісня присвячена сильним любовним почуттям
DZIDZIO та Олександр Пономарьов заспівали дуетом
DZIDZIO та Олександр Пономарьов заспівали дуетом / Фото: прес-служба, Инстаграм

Сьогодні відомі виконавці розмітили відеокліп на пісню "Пазли" на YouTube-каналі Олександра Пономарьова. Артист написав музику та слова, а потім запросив DZIDZIO, який чесно розповів, як новим артистам вижити у шоу-бізнесі, заспівати в дуеті.

Друг, дякую тобі за чудовий романс, – подякував DZIDZIO Олександру.

Також відомо, що режисером кліпу виступив їхній давній друг фільммейкер Володимир Шурубура.

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У нас із нею все одне на двох.

З таким коханням і життя замало.

І скласти пазли так міг лише Бог.

Так скласти, щоб ніщо не роз'єднало, – співають артисти у дуеті.

Відеоробота вийшла дуже чуттєвою. Паралельно з виконавцями показані кадри пазлів, які поступово збираються в картину. У результаті їх не вистачає і виходить зображення таємничої дівчини, але без обличчя, лише з контуром образу.

Тому, кому ж присвячена композиція – невідомо. Напевно, автор хотів, щоб кожен слухач уявив на місці тієї дівчини – свою кохану чи свого коханого.

Насолодитися переглядом цього, і безліччю інших кліпів, ви зможете на новому широкоформатному смартфоні

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Фанати одразу ж оцінили зворушливі рядки:

  • Ще один шедевр, що розриває душу!
  • Мурашки по шкірі, дуже душевно, торкається глибини душі.
  • Діамантові голоси України.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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