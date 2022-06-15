Оля Полякова розповіла, де навчатиметься її старша дочка Маша

Виконавиця Оля Полякова розповіла, де продовжить навчання її старша донька Маша, яка цього року закінчила школу

Маша Полякова обрала, на кого вчитиметься / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова, яка зовсім недавно розкрила свій справжній вік, цього року стала мамою випускниці – її донька Маша закінчила 11 клас.

Попереду у 17-річної Марії навчання в університеті та, як розповіла виконавиця, дівчина вже обрала напрямок, у якому хоче розвиватися. Так, Маша вирішила піти про стопи зіркової мами і теж обрала музику.

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Як розповіла Полякова у програмі "Сніданок з 1+1", її дочка вже подала документи до п'яти іноземних навчальних закладів Поки що Марія чекає на результати приймальної комісії і ще точно не знає, де саме отримуватиме вищу освіту.

Куди вступимо і як тягтимемо за фінансами – туди і підемо, – зазначила Полякова.

Нагадаємо, що Маша Полякова вже давно захоплюється музикою. Більше того, вже в такому юному віці дівчина разом із своїми друзями створила колектив "Шви". Дебют молодого нестандартного колективу відбувся у листопаді минулого року та викликав неоднозначну реакцію серед користувачів Мережі.

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Незважаючи на критику на адресу творчості доньки, зіркова мама повністю підтримує її та дозволяє розвиватися у тих напрямках, які подобається Марії.

Раніше Оля Полякова зізналася, що залишилася без фінансів під час війни.