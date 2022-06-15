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Оля Полякова розповіла, де навчатиметься її старша дочка Маша

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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15 червня, 15:41
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Виконавиця Оля Полякова розповіла, де продовжить навчання її старша донька Маша, яка цього року закінчила школу
Маша Полякова обрала, на кого вчитиметься
Маша Полякова обрала, на кого вчитиметься / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова, яка зовсім недавно розкрила свій справжній вік, цього року стала мамою випускниці – її донька Маша закінчила 11 клас.

Попереду у 17-річної Марії навчання в університеті та, як розповіла виконавиця, дівчина вже обрала напрямок, у якому хоче розвиватися. Так, Маша вирішила піти про стопи зіркової мами і теж обрала музику.

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Як розповіла Полякова у програмі "Сніданок з 1+1", її дочка вже подала документи до п'яти іноземних навчальних закладів Поки що Марія чекає на результати приймальної комісії і ще точно не знає, де саме отримуватиме вищу освіту.

Куди вступимо і як тягтимемо за фінансами – туди і підемо, – зазначила Полякова.

Нагадаємо, що Маша Полякова вже давно захоплюється музикою. Більше того, вже в такому юному віці дівчина разом із своїми друзями створила колектив "Шви". Дебют молодого нестандартного колективу відбувся у листопаді минулого року та викликав неоднозначну реакцію серед користувачів Мережі.

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Незважаючи на критику на адресу творчості доньки, зіркова мама повністю підтримує її та дозволяє розвиватися у тих напрямках, які подобається Марії.

Раніше Оля Полякова зізналася, що залишилася без фінансів під час війни.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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