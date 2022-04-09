Остапчук розкритикував учасника ЧБД, який боїться сказати про війну: Мовчанням підтримуєш ці звірства

Ведучий телеканалу "Україна" висловився про зірку ЧБД Нурлана Сабурова

/ Фото: Instagram

Промовчати про російську агресію та війну не вдасться. Може, деякі російські зірки ще сподіваються, що залишаться непоміченими, але це не так. Учаснику ЧБД Нурлан Сабурову на своєму концерті в Лос-Анджелесі не вдалося уникнути теми війни в Україні. Глядачі попросили озвучити його позицію, але комік знову промовчав. Потап вже розніс Сабурова за мовчання , також Володимир Остапчук в Instagram вирішив прокоментувати позицію коміка

В "Что Было Дальше" ти можеш бути дуже сміливим, кричати "мы можем здесь говорить что угодно", ти можеш бути кумиром мільйонів і крутим коміком.

Але насамперед у людини мають бути принципи.

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І називати війну війною, армію росіян – окупантами, а те, що роблять з невинними людьми – геноцидом.

Як вважає Остапчук, Сабуров може забути про свою кар'єру.

А коли ти засунув язик в жопу – ти мовчанням підтримуєш ці звірства. Тепер ясно "Что будет дальше", Нурлан. Ти помножений на ноль. І карєра, і все чого ти досягнув і зробив.

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