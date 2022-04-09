Остапчук раскритиковал участника ЧБД, который боится сказать о войне: Молчанием поддерживаешь эти зверства

Ведущий телеканала "Украина" высказался о звезде ЧБД Нурлане Сабурове

/ Фото: Instagram

Промолчать о российской агрессии и войне не получится. Может некоторые российские звезды еще надеятся, что останутся незамеченными, но это не так. Участнику ЧБД Нурлан Сабурову на своем же концерте в Лос-Анджелесе не удалось избежать темы войны в Украине. Зрители попросили озвучить его позицию, но комик вновь промолчал. Потап уже разнес Сабурова за молчание, также Владимир Остапчук в Instagram решил прокомментировать позицию комика.

В "Что было дальше" ты можешь быть очень смелым, кричать "мы можем здесь говорить что угодно", ты можешь быть кумиром миллионов и крутым комиком.

Но в первую очередь у человека должны быть принципы.

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И называть войну войной, армию россиян – оккупантами, а то, что делают с невинными людьми – геноцидом. Это просто выбор. Но его нужно сделать.

Как считает Остапчук, Сабуров может забыть о своей карьере.

А когда ты засунул язык в *опу – ты молчанием поддерживаешь эти зверства. Теперь ясно "Что будет дальше", Нурлан. Ты умножен на ноль. И карьера, и все чего ты добился и сделал.

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