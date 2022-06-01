Хлопець Дар'ї Петрожицької довів її до сліз у день народження, і ось чому

Сьогодні, 1 червня, акторка відзначає своє 31-річчя. З нагоди свята її коханий Олексій підніс особливий подарунок

Дар'я Петрожицька показала, де відзначила день народження

Дар'я Петрожицька не хотіла афішувати своє особисте життя. Але все ж таки зірка поділилась радісною новиною, що у її житті є "той самий чоловік мрії", про якого вона не хотіла б говорити. Відомо, що акторка після початку повномасштабної війни перебралась до бойфренда у Німеччину. Сам Олексій українець, але живе в Гамбурзі.

Оскільки сьогодні у зірки серіалу "Папік" день народження, то її обранець вирішив зробити сюрприз, який Петрожицьку зворушив до сліз. Олексій відвіз Дар’ю до Діснейленду у Париж. Акторка вперше там побувала, тож вона була безмежно щаслива.

Реклама

У Instagram артистка поділилась кількома кадрами незабутнього дня.

Петрожицька перебуває у стосунках від початку 2021 року

31 в Діснейленді. Найнеймовірніший подарунок. Можливо, не на часі, але залишу це тут, бо нарешті плакала від щастя. Вітаю всіх з першим днем літа. Хай воно буде мирним, – написала Дар'я Петрожицька.

Акторка вперше відвідала Діснейленд

Реклама

Коротко про Дар'ю Петрожицьку

31-річна акторка родом з Чернігова. Здобула популярність завдяки ролі Лізи у телесеріалі "Папік". У 2020 році стала фіналісткою "Голосу країни", а у 2021 – заслуженою артисткою України.

У 2010 році Петрожицька вийшла заміж за однокурсника Олексія Петрожицького. Пара розписалася після того, як акторка втратила дитину. Через п'ять років подружжя розлучилося.

Від початку 2021 року у Дар'ї нові стосунки. За словами акторки, чоловік трохи молодший за неї і не пов'язаний зі світом кіно. Проте розкривати його особистість артистка поки не планує.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно у Мережі запідозрили любовний чотирикутник між Володмиром Дантесом та Дашею Кацуріною, Надею Дорофєєвою та Михайлом Кацуріним.