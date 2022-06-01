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Хлопець Дар'ї Петрожицької довів її до сліз у день народження, і ось чому

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 червня, 16:01
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Сьогодні, 1 червня, акторка відзначає своє 31-річчя. З нагоди свята її коханий Олексій підніс особливий подарунок
Дар'я Петрожицька показала, де відзначила день народження
Дар'я Петрожицька показала, де відзначила день народження

Дар'я Петрожицька не хотіла афішувати своє особисте життя. Але все ж таки зірка поділилась радісною новиною, що у її житті є "той самий чоловік мрії", про якого вона не хотіла б говорити. Відомо, що акторка після початку повномасштабної війни перебралась до бойфренда у Німеччину. Сам Олексій українець, але живе в Гамбурзі.

Оскільки сьогодні у зірки серіалу "Папік" день народження, то її обранець вирішив зробити сюрприз, який Петрожицьку зворушив до сліз. Олексій відвіз Дар’ю до Діснейленду у Париж. Акторка вперше там побувала, тож вона була безмежно щаслива.

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У Instagram артистка поділилась кількома кадрами незабутнього дня.

Петрожицька перебуває у стосунках від початку 2021 року
Петрожицька перебуває у стосунках від початку 2021 року

31 в Діснейленді. Найнеймовірніший подарунок. Можливо, не на часі, але залишу це тут, бо нарешті плакала від щастя. Вітаю всіх з першим днем літа. Хай воно буде мирним, – написала Дар'я Петрожицька.

Акторка вперше відвідала Діснейленд
Акторка вперше відвідала Діснейленд

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Коротко про Дар'ю Петрожицьку

31-річна акторка родом з Чернігова. Здобула популярність завдяки ролі Лізи у телесеріалі "Папік". У 2020 році стала фіналісткою "Голосу країни", а у 2021 – заслуженою артисткою України.

У 2010 році Петрожицька вийшла заміж за однокурсника Олексія Петрожицького. Пара розписалася після того, як акторка втратила дитину. Через п'ять років подружжя розлучилося.

Від початку 2021 року у Дар'ї нові стосунки. За словами акторки, чоловік трохи молодший за неї і не пов'язаний зі світом кіно. Проте розкривати його особистість артистка поки не планує.

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Нагадаємо, нещодавно у Мережі запідозрили любовний чотирикутник між Володмиром Дантесом та Дашею Кацуріною, Надею Дорофєєвою та Михайлом Кацуріним.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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