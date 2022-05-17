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Хлопець, який не помітив Джолі у львівському кафе, несподівано використав свою популярність

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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17 травня, 14:10
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14-річний Юліан миттєво став відомим на всю Україну (і не лише) після того, як потрапив на відео з Анджеліною Джолі у львівському кафе
14-річний хлопець зі Львова, який не помітив Анджеліну Джолі у кафе, закликав брати тварин з притулків
14-річний хлопець зі Львова, який не помітив Анджеліну Джолі у кафе, закликав брати тварин з притулків / Фото: instagram.com/uanimals.official/

На знаменитому відеоролику юнак сидить у кафе та захоплено читає чи дивиться щось на своєму смартфоні. Українці одразу ж створили сотні мемів, де головними героями стали Юліан та Анджеліна Джолі. Хлопцем також зацікавилася преса та взяла у нього кілька інтерв'ю.

Юліан вирішив використати популярність, що раптово звалилася на нього, з благою метою – хлопець знявся у ролику української організації з захисту прав тварин UAnimals.

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Головне посилання відео – не помітити голлівудську зірку поруч – це не таке лихо, як не помічати безліч бездомних тварин, які зараз як ніколи потребують допомоги людей. Юліан закликав українців брати тварин з притулків.

Помічайте тих, хто цього потребує, – йдеться в описі до ролика на сторінці UAnimals в Facebook.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі приїжджала в Україну на початку травня. Зірка поспілкувалася з біженцями з інших регіонів країни, а також завітала до шпиталів, де розміщені дітки, які отримали травми під час бойових дій.

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Анджеліна Джолі вже кілька років є послом доброї волі ООН. Актриса надає допомогу біженцям з різних країн та займається гуманітарними питаннями. Проте актриса прибула до України з власної ініціативи.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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