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Згасла зірка без Мішиної чи новий життєвий етап? Еллерт – про звільнення з "Кварталу 95" та нинішні доходи

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 14:05
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Відомий шоумен Олександр Еллерт дав інтерв'ю, де поділився з глядачами багатьма відвертими деталями зі свого життя, тепер уже без Ксенії Мішиної.
Олександр Эллерт дав нове інтерв'ю
Олександр Эллерт дав нове інтерв'ю / Фото: instagram.com/ellert_a

Відомий український шоумер та сценарист Олександр Еллерт дав дуже відверте інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-каналу "Слава+" .

У ході бесіди виявилося, що Олександр Еллерт за фактом пішов зі студії "Квартал 95".

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Олександр Эллерт
Олександр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Так, я півроку не ходжу на роботу у "Квартал". Півроку тому я попросився у творчу відпустку. Мені легко дозволили .... Поки що я не пишу "Кварталу".

Автору зарплату там не платять, але, за його словами, трудова книжка з посадою "Автор-сценарист" продовжує лежати у "Кварталу".

Але мене, мабуть, попросять, якщо творча відпустка затягнеться небагато. Так вирішив. В той момент мені хотілося вирватися трошки з деяких рамок. У будь-якому випадку, "Квартал" робить якісь рамки для авторів, які там працюють. Тож на той момент я захотів погуляти.

Звичайно ж, ведучий не міг не спитати, з чого, власне, тепер Олександр Еллерт живе.

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Веду події, реклама в Інстаграмі. Я перейшов на такий рівень, як навчання. Я зробив оф-лайн майстер-клас для ведучих. У березні я хочу зробити ще один.

Очевидно, у Олександра все виходить, адже на запитання про те, скільки він заробив у грудні, той відповів – близько 20 тисяч доларів.

Також багато хейтерів зараз дорікають Еллерту в тому, що після розставання з Ксенією Мішиною він став втрачати популярність. Нагадаємо, пара розпалася, хоча, якщо вірити шоумену, він не втрачає надії на те, що все ще налагодиться. Як би там не було, а в Мережі кажуть, що без Мішиної зірка Еллерта згасає.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / фото: СТБ

Та ні, те саме, мені здається, зараз пишуть і Ксю десь, але не про це. Згасає зірка? Не знаю, ні, я шикарно почуваюся.

Більше одкровень Олександра Еллерта дивіться далі у відео.

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Нагадаємо, широкій публіці Олександр Еллерт став відомий після участі у "Холостячці". Він зумів підкорити Ксенію Мішину, з якою вони після проекту продовжили спілкування. Нині вони вже не разом. Також до цього ви могли бачити Еллерта у шоу "Розсміши коміка" та "Лізі сміху".

Також читайте, що зірки думають про День Валентина.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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