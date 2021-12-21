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Перші фінанси на запис пісні "Гуси" він отримав із моїх рук: Кароль розповіла про співпрацю з Wellboy

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 20:36
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Співачка розповіла про несподівану співпрацю. Як виявилося, саме Тіна взяла участь у розкручуванні молодого артиста та його треку, який підірвав усі чарти
Тіна Кароль бере участь у продюсуванні WELLBOY
Тіна Кароль бере участь у продюсуванні WELLBOY

Тіна Кароль відома як самостійна співачка. Тільки за останній рік виконавиця змогла здивувати шанувальником двома альбомами, новим шоу та успішними проєктами. До речі, Кароль ображена, що її творчі успіхи не помітили на премії Yuna-2022.

Як виявилося, Тіна могла б бути успішним продюсером. В інтерв'ю КП в Україні співачка розповіла про те, що допомагає Юрію Бардашу в розкручуванні молодого артиста Wellboy.

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За словами співачки, поки що вона не готова брати на себе відповідальність за іншого артиста і впевнена, що з набуттям популярності продюсер може втратити контроль над своїм підопічним.

Бути продюсером – це насамперед моральна відповідальність, до якої я не готова… Я готова брати участь. Як, наприклад, з Wellboy. Я беру участь у його становленні, розкручуванні, кар'єрі. Точніше, перебуваю у пайовій участі, – розповіла виконавиця.

Про те, що Кароль співпрацює з Антоном Вельбоєм, намагалися не афішувати ні вона, ні він. Але, як стало відомо, саме Кароль дала перші гроші на створення першого хіта артиста.

Від початку перші фінанси на запис пісні "Гуси" він отримав з моїх рук. Юрій Бардаш прийшов до мене, показав хлопця, і ми вирішили разом просуватися. Але я одразу Бардашу сказала: ти заявляєш, що його продюсер, я лише у спілці, – розповіла Тіна.

Нагадаємо, що український продюсер Володимир Бебешко розповів про те, як йому працювалося з Тіною Кароль на початку її кар'єри.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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