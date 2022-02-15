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Переможе здоровий глузд: українські зірки звернулися до людей у зв'язку із ситуацією в країні

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 14:40
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У цей нелегкий час, коли в Мережі активно говорять про те, що Росія може розпочати повномасштабну війну, українські зірки звернулися до публіки.
Українькі зірки звернулися до людей
Українькі зірки звернулися до людей / Фото: пресслужба

У мережі активно обговорюють виїзд публічних персон із країни і більшість таке зовсім не схвалює. А що про це думають зірки – дізналися ведучі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Григорій Герман та Ірина Хоменко.

Більшість артистів діляться постами у соціальних мережах, де розповідають про майбутні концерти та виступи, проте чи вдається їм насправді зберігати спокій у важкі для країни часи та продовжувати займатися своєю справою?

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Сергій Бабкін
Сергій Бабкін / Фото: пресслужба

Багато людей нервують, але не варто впадати в паніку! Ми з сім'єю і надалі продовжуємо жити у Харкові – нікуди не тікаємо! Днями ж заплановані зйомки у Києві,

– коментує учасник грандіозного шоу "Ігри талантів" Сергій Бабкін.

Актриса Ольга Сумська натрапила на питання про виїзд із Києва на вокзалі. Проте зірка запевняє – переїздів вони із родиною не планують.

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Ольга Сумська
Ольга Сумська / Фото: пресслужба

Так, я записую відео з поїзда, тому що їду грати виставу. Артисти іноді просто живуть у поїздах, автобусах чи літаках, тому все добре! Давайте не панікувати, а краще віритимемо в найкраще! Переможе здоровий глузд!

– звернулася до глядачів каналу "Україна" акторка Ольга Сумська.

У постійній роботі та репетиціях перебувають співак Gena VITER та лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", музикант Сергій Танчинець. Артисти продовжують ретельну підготовку до майбутніх концертів та зустрічей зі своїми шанувальниками.

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Заспокоює глядачів і лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополі:

Тарас Тополя
Тарас Тополя / Фото: прес-служба

Група "Антитела" зараз у Києві, де продовжує займатися своїми справами. Не панікуємо! Найближчим часом інформуватимемо всіх про вступ до територіальної оборони і як це краще зробити покроково. А також ми самі вступаємо до лав територіальної оборони, – коментує артист. – Я б радив усім тримати спокійними серце та мозок і реагувати за ситуацією, об'єднуючись, гуртуючись навколо нашої єдиної, неподільної та сильної країни!

Приєднався до звернень зіркових колег та відомий співак Позитив:

Позитив
Позитив / Фото: пресслужба

Небагато позитиву від Позитива! Слухайте, ніхто не відніме у нас можливість творити і ставати сильнішим перед будь-якою небезпекою! Тож давайте підтримувати один одного та зберігати спокій! Любов переможе!

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

Також читайте одкровення зірок про те, чому не варто боятися самотності?

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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